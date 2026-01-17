Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Извор:
Курир
17.01.2026
16:51
Коментари:0
Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су А. В. (40) из Суботице због сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда.
Сумња се да је он, прије два дана, ушао у кућу шездесетогодишњег познаника, више пута га ударио и тешко га повриједио.
Такође, А. В. се сумњичи и да је пријетио супрузи шездесетогодишњака да ће је повриједити уколико позове полицију, па ће против њега бити поднета и кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело угрожавање сигурности.
По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, А. В. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.
(Курир)
Тренутно на програму