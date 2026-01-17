Logo
Претукао познаника, па пријетио његовој жени да не зове полицију

Извор:

Курир

17.01.2026

16:51

Фото: Pexels.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Суботици ухапсили су А. В. (40) из Суботице због сумње да је извршио кривично дјело тешка тјелесна повреда.

Сумња се да је он, прије два дана, ушао у кућу шездесетогодишњег познаника, више пута га ударио и тешко га повриједио.

Такође, А. В. се сумњичи и да је пријетио супрузи шездесетогодишњака да ће је повриједити уколико позове полицију, па ће против њега бити поднета и кривична пријава због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело угрожавање сигурности.

По налогу Основног јавног тужилаштва у Суботици, А. В. је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужиоцу.

(Курир)

