Logo
Large banner

Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара

Извор:

Телеграф

17.01.2026

11:37

Коментари:

0
Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара
Фото: Танјуг/АП

До сада нису утврђене околности које би указале да је смрт нестале Милице Асановић (25) насилна. Но, ово ће са сигурношћу моћи да се каже тек пошто обдуценти и истражни органи до краја обаве посао истражних радњи и буду завршене све потребне анализе.

Милица Асановић је из села нестала 9. јануара око подне, а прекјуче је нађено тијело око 7 километра од раскрснице гдје је ју камера посљедњи пут снимила.

илу-ротација-19092025

Свијет

Дјечак (11) убио оца који му је одузео игрицу и рекао му да је вријеме за спавање

Данас је отац Милице, Славиша, потврдио да је тело које је јуче пронађено, тијело његове ћерке.

Славољуб Тодоровић, комшија код кога је била прије нестанка, каже да је по изласку из његове куће Милица из за сада непознатих разлога кренула супротном смјеру од своје куће, што су потврдили свједоци који су је видели и снимци са камера.

Несталу Милицу је видјело још троје људи.

Сумња се да је Милица залутала са локалних путева и тако завршила на ауто-путу. Околности смрти још увијек нису познате.

полиција србија policija srbija

Србија

Огласио се отац Милице Асановић чије је тијело пронађено поред ауто-пута

Ако се и званично потврде сумње да је у питању Милица, остаје нејасно како је слабовида особа успјела да без ичије помоћи прескочи заштитну ограду и крене поред ауто-пута ка Дољевцу. Такође је нејасно како је по јакој хладноћи и снијегу прешла раздаљину од око седам километара.

Отац Славиша и брат од стрица Иван су се огласили док су чекали да оду на лице мјеста ради идентификације.

Подијели:

Тагови:

пронађено тијело

Нестанак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Рукометаши Србије

Остали спортови

Да ли је реално: Колике шансе кладионице дају Србији против Њемачке

2 ч

0
Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

Друштво

Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: У седмицама пред нама неопходно да убједљиво завршимо посао који Сарајеву није по мјери

2 ч

8
Акција у којој је ухапшен Живко Бакић

Србија

Погледајте како је хапшен убијени Живко Бакић

2 ч

0

Више из рубрике

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

Хроника

Познат идентитет и вријеме сахране страдалог младића

4 ч

0
Изгорио ауто у Мостару

Хроника

Изгорио аутомобил на паркингу

5 ч

0
Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Хроника

Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

5 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Тешка несрећа у БиХ, више особа повријеђено

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

57

Мијења се Закон о ПИО: Шта то значи за пензионере?

13

56

Срушио се авион са путницима: Испливали први снимци

13

52

Ђоковићев бивши тренер открио скандал из свлачионице

13

48

Убијени Живко Бакић је друга жртва из исте криминалне групе

13

45

Ако сутра буде исто вријеме као данас, не слиједи нам добра година

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner