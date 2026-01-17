Нема трагова насиља на тијелу Милице (25): По снијегу ходала седам километара

Извор:
17.01.2026
До сада нису утврђене околности које би указале да је смрт нестале Милице Асановић (25) насилна. Но, ово ће са сигурношћу моћи да се каже тек пошто обдуценти и истражни органи до краја обаве посао истражних радњи и буду завршене све потребне анализе.
Милица Асановић је из села нестала 9. јануара око подне, а прекјуче је нађено тијело око 7 километра од раскрснице гдје је ју камера посљедњи пут снимила.
Данас је отац Милице, Славиша, потврдио да је тело које је јуче пронађено, тијело његове ћерке.
Славољуб Тодоровић, комшија код кога је била прије нестанка, каже да је по изласку из његове куће Милица из за сада непознатих разлога кренула супротном смјеру од своје куће, што су потврдили свједоци који су је видели и снимци са камера.
Несталу Милицу је видјело још троје људи.
Сумња се да је Милица залутала са локалних путева и тако завршила на ауто-путу. Околности смрти још увијек нису познате.
Ако се и званично потврде сумње да је у питању Милица, остаје нејасно како је слабовида особа успјела да без ичије помоћи прескочи заштитну ограду и крене поред ауто-пута ка Дољевцу. Такође је нејасно како је по јакој хладноћи и снијегу прешла раздаљину од око седам километара.
Отац Славиша и брат од стрица Иван су се огласили док су чекали да оду на лице мјеста ради идентификације.
