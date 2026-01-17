Logo
Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

СРНА

17.01.2026

11:24

0
Централна банка: Прошле године регистровано 948 комада кривотворених новчаница

На вјештачењу у Централној банци БиХ у току прошле године регистровано је укупно 948 комада кривотворених новчаница свих валута и апоена.

Како је Срни речено из Централне банке, 552 комада кривотворених новчаница односи се на новчанице конвертибилне марке, чија је вриједност 43.800 КМ, 357 комада новчаница евра, два комада британске фунте и 37 комада америчког долара.

Регистровано је и 325 комада кривотворина кованог новца КМ, од чега 235 комада кривотворина од једне КМ, 89 комада од пет КМ и један комад од два КМ.

Из Централне банке истичу да се лажне новчанице КМ могу препознати пажљивим прегледом основних заштитних елемената.

Код препознавања кривотворина КМ, потребно је обратити пажњу на то да осим папира, који је специфичан и може се на додир разликовати од обичног папира, новчанице садрже заштитна обиљежја која се могу провјерити без употребе било какве додатне опреме.

- Када се новчаница окрене према свјетлу, у папиру се могу видјети водени знак и заштитна нит. Новчанице имају и дубоку штампу која се може осјетити под прстима /портрет и текстови на лицу код КМ новчаница/ - појашњавају из Банке.

Додају да постоје и оптички промјенљиива обиљежја која мијењају изглед или боју при промјени угла под којим се новчаница посматра.

О свим овим обиљежјима Централна банка обавјештава јавност приликом пуштања у оптицај нових серија новчаница, а информације су доступне и на њеној званичној интернет страници.

Препоручљиво је, како наводе, провјерити што више ових обиљежја на сумњивој новчаници, па и упоредити их с обиљежјима на другој новчаници која није спорна.

У Централној банци напомињу да осим ових заштитних обиљежја, постоје и обиљежја која се провјеравају употребом одговарајуће опреме, а коју користе банке и друге институције.

Centralna banka BiH

novčanice

