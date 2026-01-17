Крстовдан, Богојављење, Јовањдан: Обичаји које треба испоштовати на ове дане

Извор:
Стил Курир
17.01.2026
10:22
Коментари:0
“Ко се крстом крсти, тај Крстовдан пости.” Ова народна пословица одомаћила се кроз вијекове и јасно указује на важност поста на овај велики празник.
Према црквеном календару, Крстовдан је дан када је пост обавезан, али само на уљу.
Фудбал
Коначно стигле добре вијести за Партизан
На Крстовдан 18. јануара вјерници иду у цркву, пале свијећу за здравље, читају молитве и узимају крстовданску водицу. Овај дан симболизује молитву, покајање и жељу да се очистимо од грехова, како бисмо постали достојни Христа и Божије милости.
Вјерује се да се у ноћи са недјеље на понедјељак, небо отвара, и да Бог тада испуњава искрене жеље. Људи се охрабрују да у поноћ погледају у небо и замисле једну искрену жељу, ону која долази из срца, а не материјалне тежње. Управо у овом тренутку духовна снага молитве и вјере може учинити чуда могућим.
Богојављење 19. јануара је празник који подсјећа да Исусова мисија није почела рођењем, већ његовим крштењем са тридесет година, када су се Отац, Син и Свети Дух појавили заједно по први пут, дајући значење називу празника. Ово је и крај периода некрштених дана, када се у црквама не врше обреди крштења.
Економија
Бх. краљ некретнина се шири у Хрватској, градоначелник најавио одговор
Традиционални поздрав мијења се са:
“Христос се роди, Ваистину се роди” (до Богојављења)
“Бог се јави, Ваистину се јави” (од Богојављења)
На овај дан вјерници одлазе у цркву да узму освештану богојављенску водицу, коју користе током цијеле године. Свака употреба светог напитка доноси духовну обнову: када се осјећате уморно, обесхрабрено или нервозно, довољно је прекрстити се, изговорити молитву:
“Господе Боже наш, смилуј се мојој грешној души,”
и попити три гутљаја водице, што доноси мир и снагу за даље дане.
Република Српска
Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД
Након Крстовдана и Богојављења долази празник Светог Јована Крститеља, 20. јануара, човјека изузетне духовне чистоће, довољно моћног да крсти самог Исуса Христа. Свети Јован је примјер како човјек треба да успостави однос са Богом – кроз покајање, промену и исправљање својих грешака.
Његова посвећеност поштењу и правдољубљу одразила се и у народним обичајима:
На Јовањдан се братиме и куме “по Богу и Светом Јовану.”
Нож се не користи, у знак сјећања на Јованово страдање које је изрекао краљ Ирод. Све што захтјева употребу ножа обавља се дан раније.
Дјеци се не даје ништа црвене боје – јер симболизује невино проливену светитељеву крв.
Друштво
Нико не жели да изнајми стан самохраној мајци петоро дјеце
Овај празник нас учи интроспективном приступу: Свети Јован је огледало у којем проналазимо сопствене слабости и мане, мјеста у којима је потребна промјена. Његов лик нас подсјећа да тежимо ка унутрашњем преображају и духовном расту, ослобађању од греха и свијета пролазних жеља.
Свети Јован нас учи да истинска слобода долази из промјене и преображаја: када се ослободимо гријеха, самољубља и очекивања која нам намеће свијет, постајемо достојни Божије љубави. Достизањем овог духовног стања, попут Светог Јована, човјек стиче смјелост да се суочи са сопственим манама, покаје се и усмјери живот ка непролазним вриједностима.
Свијет
4 ч0
Србија
4 ч0
Наука и технологија
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
57
13
56
13
52
13
48
13
45
Тренутно на програму