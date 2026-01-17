Магла у већини крајева, коловози мокри

Извор:
Из Ауто-мото савеза Републике Српске возаче упозоравају да у већини крајева у Српској јутрос има магле и ниске облачности, а коловози су влажни или мокри.
У вишим предјелима мјестимично има угаженог снијега и поледице, повећана је опасност од одрона на дионицама у усјецима.
Из АМС возачима савјетују максимално опрезну вожњу, уз обавезно посједовање зимске опреме.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина у рејонима Балатуна и Трњака, па се вози успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута. Наизмјенично се вози и на мосту на граничном прелазу Рача од 7.00 до 17.00 часова.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље – Миљевина измијењен је режим саобраћаја, као и на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој гдје је у току уређење раздјелног појаса.
Ради укључивања и искључивања механизације ангажоване на изградњи ауто-пута на коридору Пет це од моста Руданка до тунела Путниково Брдо два измијењен је режим саобраћаја на дионици магистралног пута Руданка-Добој.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. Преко моста забрањен је саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћа се на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У Федерацији БиХ је на магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен саобраћај за возила носивости до три и по тоне, док је за возила веће носивости и даље на снази обустава.
На граничним прелазима у БиХ јутрос нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне.
Прелаз Каракај је отворен за све категорије возила, а на граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
