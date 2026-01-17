Бејби бум у Српској

17.01.2026
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба и то 17 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Бијељини, Добоју, Градишци, Фочи, Зворнику, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини дјевојчица и три дјечака, Добоју четири дјевојчице, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Фочи дјевојчица и дјечак, Зворнику два дјечака, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.
У породилишту у Приједору у протекла 24 часа није било порођаја.
