Бејби бум у Српској

17.01.2026

08:17

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба и то 17 дјевојчица и 12 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Бијељини, Добоју, Градишци, Фочи, Зворнику, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.

Француска

Свијет

У Француској поднијет парламентарни приједлог за излазак из НАТО-а

У Бањалуци је рођено шест дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини дјевојчица и три дјечака, Добоју четири дјевојчице, Градишци двије дјевојчице и дјечак, Фочи дјевојчица и дјечак, Зворнику два дјечака, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по једна дјевојчица.

У породилишту у Приједору у протекла 24 часа није било порођаја.

Таг:

породилиште

