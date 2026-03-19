Ако сада посијете ово поврће, већ за мјесец дана ће дати прве плодове

19.03.2026
11:08
Са доласком прољећа почиње и нова сезона радова у башти. Многи баштовани једва чекају топлије дане како би поново засадили омиљено поврће и уживали у свјежим плодовима из сопственог врта.
Добра вијест је да постоји неколико врста поврћа које одлично подносе ниже температуре и могу да се сију већ на почетку прољећа. Ако их посијете на вријеме, прве плодове можете брати већ за неколико недјеља.
Ево којих 8 врста поврћа треба да посадите што прије.
Купус је изузетно отпоран на хладноћу, због чега је одличан избор за рану прољећну садњу. Може се посијати у затвореном простору, а касније пресадити у башту. Иако има нешто дужи период раста, различите сорте омогућавају бербу од раног прољећа па све до касне јесени, преноси Најжена.
Шаргарепа је једно од првих поврћа које се може сејати чим се земља мало загрије. Важно је редовно проређивање биљака, јер се на тај начин обезбеђује довољно простора за развој већих и здравијих коријенова.
Спанаћ је познат по томе што одлично подноси хладноћу, па га можете посејати чим се земља одмрзне. Ова биљка брзо расте и може бити спремна за бербу већ након неколико недјеља, што је чини идеалном за рану прољећну производњу.
Зелена салата брзо клија и добро подноси ниже температуре. Стручњаци савјетују да је сијете у више наврата, како бисте имали сталну бербу свјежих листова током прољећа. Најбоље успјева на сунчаном мјесту у башту уз редовно заливање, јер тако листови остају сочни и хрскави.
Ротквице су међу најбрже растућим поврћем у башти. У повољним условима могу бити спремне за бербу за мање од мјесец дана. Одлично успевају у хладнијем времену и савршене су као додатак пролећним салатама.
Прољеће је идеално вријеме за садњу лука. Потребно му је сунчано мјесто и добро дренирано земљиште како би правилно растао и давао квалитетне плодове.
Грашак воли хладније вријеме и најбоље успијева када се посије рано у прољеће. Редовно брање младих махуна подстиче биљку да настави да развија нове плодове, чиме се продужава сезона бербе.
Першун је двогодишња биљка која јелима даје свјеж и ароматичан укус. Поред тога, богат је витаминима и минералима, па је одличан додатак свакој башти. Ако га посијете у прољеће, имаћете дужи период за уживање у његовим свјежим листовима.
