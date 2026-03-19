Да ли је фарбање косе у трудноћи безбједно за бебу?

19.03.2026
Фарбање косе у трудноћи изазива страх код многих жена, али рјешење постоји. Престаните да бринете и научите како то да урадите сигурно.
Када угледате те двије цртице на тесту, радост се често помијеша са низом брига. Питање да ли фарбање косе у трудноћи представља ризик за бебу мучи многе будуће мајке.
Одмах да рашчистимо страхове – не морате да ходате са израстом девет мјесеци, али постоји кључна цака у самом тајмингу и начину наношења. Ваша фризура може остати беспријекорна, а беба потпуно заштићена. Трудноћа доноси буру хормона, а ваш организам захтјева знатно пажљивији третман него икада прије.
Већина љекара сматра да је фарбање безбједно јер тијело апсорбује минималну количину хемикалија кроз кожу главе. Ипак, стручњаци препоручују избјегавање третмана током првог триместра када се формирају витални органи бебе, уз обавезно коришћење блажих препарата.
Одјећа непријатно мирише и након прања? Ево у чему може бити проблем
Иако ваш гинеколог вјероватно неће забранити одлазак у салон, одређени медицински подаци позивају на промишљеност. На примјер, студија објављена у часопису „BMC Pregnancy and Childbirth“ указује на то да пречесто излагање хемикалијама из фарбе може бити повезано са смањеном тјелесном тежином бебе уколико агресивно понављате третмане непосредно прије и током раних фаза зачећа. Зато запамтите да је умјереност ваш најбољи савезник у овом предивном периоду. Свако бојење косе у трудноћи радите смислено и са мјером. Многе жене праве грешку претјерујући са учесталим одласцима код фризера, не схватајући да тијело сада другачије реагује на познате супстанце.
Када успјешно прегурате прва три мјесеца, ниво стреса опада и спремни сте за освјежење изгледа. Труднице и фарбање апсолутно иду заједно уколико предузмете неколико основних корака предострожности. Важно је само да мало промијените уобичајени приступ и фокусирате се на безбједније методе које чувају ваш мир.
Фокусирајте се на технике попут балајажа или праменова, гдје јаки препарати уопште не долазе у директан контакт са кожом ваше главе.
Дошао човјеку у двориште и сломио му лобању
Уколико цијели процес радите саме код куће, обавезно провјетравајте просторију како бисте избјегли удисање штетних испарења.
Увијек носите дебље заштитне рукавице током процеса мешања и наношења боје.
Темељно исперите тјеме након истека времена, пазећи да не оставите никакве трагове агресивних хемикалија на кожи.
Када поштујете ова једноставна правила, драстично смањујете све потенцијалне ризике. Важно је само пажљиво слушати своје тијело. Током великих хормонских промјена, ваша кожа постаје знатно осјетљивија. Често се дешава да препарат који сте годинама користиле без проблема одједном изазове непријатан свраб или црвенило. Зато увијек урадите брзи тест толеранције на унутрашњој страни лакта барем 48 сати прије него што започнете процес фарбања цијеле дужине.
Модерно тржиште данас нуди прегршт фантастичних опција које су знатно њежније према вашем организму. Ако вас класично фарбање косе у трудноћи и даље плаши, окрените се природнијим варијантама. Биљне мјешавине, попут чисте кане, представљају апсолутно сјајан избор уколико желите топле, бакарне тонове без имало ризика. Поред тога, фарбе без амонијака данас савршено прекривају седе власи једнако ефикасно као и традиционалне формуле, а притом уопште немају онај оштар, загушљив мирис који често изазива јутарњу мучнину.
Живио без плућа пуних 48 сати: Љекари направили медицинску револуцију
Морате знати да сама промјена боје косе не мора аутоматски да укључује снажне хидрогене и амонијак. Тонери и полутрајни преливи задржавају се искључиво на површини саме длаке и постепено се испирају кроз неколико недјеља. Они представљају најсигурнији и најбржи начин да освјежите онај препознатљиви сјај између два озбиљнија одласка у фризерски салон, преноси Крстарица.
