Одјећа непријатно мирише и након прања? Ево у чему може бити проблем

19.03.2026

10:36

Ако веш остане у машини након завршетка прања, или стоји мокар у корпи прије него што га осушите, влага остаје "заробљена" у тканини. То је идеално мјесто за развој буђи и бактерија, које најчешће узрокују непријатан мирис.

Ово су савјети шта требате радити да веш нема неугодан мирис након сушења:

Одмах извадите веш из машине, чим се заврши циклус прања и што брже га ставите да се суши. Не остављајте мокар веш да стоји.

Екстра центрифуга - додатно истресање воде помаже да веш изађе сувљи из машине, што скраћује вријеме сушења и смањује влагу у тканини.

Добар проток ваздуха, отварање прозора, коришћење вентилатора, сушење комада одјеће са размаком између, да ваздух може да допре до свих дијелова.

Исушивач влаге - када је простор влажан, уређај који извлачи влагу из ваздуха може помоћи да веш брже ослобађа влагу и да се мириси не задрже.

Правилно одржавање машине за прање

Чишћење гумених дијелова, фиока за детерџент, трака око врата (сеал), циклуси са високим температурама с бијелим сирћетом или специјалним средствима за чишћење веш машина.

Коришћење природних састојака за отклањање мириса - бијело сирће, сода бикарбона (бакинг сода) - током прања или намакања; лимунов сок; киселине које неутралишу бактерије и буђ.

Мање веша по сушилици и правилно раздвајање, да ствари не буду додирнуте или сложене, да се не задржи влага између њих.

Сунце када год је могуће - излагање веша директном сунцу и ваздуху убија бактерије и буђ те помаже да веш природно "дише".

Ако постоје услови веш је увијек најбоље сушити напољу директно изложеног сунчевој свјетлости и природном струјању ваздуха. Ако не постоје услови и сушите веш у затвореном простору, мора да буде дезинфикован, провјетрен и да пронађете начин да се влага не задржава у просторији, преноси Нова.

