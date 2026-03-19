Недостатак витамина Д повећава ризик од инфекција

АТВ

19.03.2026

10:07

Недостатак витамина Д повећава ризик од инфекција
Како сезона респираторних инфекција траје дуже, важност витамина Д за очување здравог имунолошког система постаје све очигледнија.

Иако тијело може производити витамин Д излагањем коже сунчевој свјетлости, мањак сунца и брз начин живота често доводе до недостатка овог важног нутријента, посебно током зимских мјесеци.

Витамин Д у тијелу не функционише као обичан витамин – његово дјеловање више подсећа на хормон. Он помаже јачању природних баријера организма, посебно слузница дисајних путева, које представљају прву линију одбране од вируса и бактерија. Када су ове баријере снажне, патогени теже улазе у тијело и изазивају инфекције.

Зашто нам је витамин Д неопходан током зиме?

Осим тога, витамин Д доприноси одржавању равнотеже имунолошког одговора. Помаже тијелу да реагује одмјерено, спречавајући претјеране упалне реакције које могу оштетити ткива и органе. На тај начин организам ефикасније препознаје и неутрализује пријетње попут грипа, прехладе и других респираторних болести.

Проблем настаје када ниво витамина Д падне испод оптималног. Недостатак овог витамина може ослабити имунолошки систем и повећати ризик од оболевања, а тијело спорије реагује на инфекције. Због тога је важно водити рачуна о довољној количини витамина Д, посебно током зимских мјесеци када је сунчеве свјетлости мање.

Витамин Д се може уносити кроз храну, боравак на дневном свјетлу и, по потреби, додатке исхрани. Редовна пажња на његове нивое помаже тијелу да очува своје природне одбрамбене способности и одржава снажан имунитет, чак и у периодима када су респираторне инфекције чешће, преноси Б92.

