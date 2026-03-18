Не бацајте старе јабуке: Ево како могу да побољшају ваше здравље

АТВ

АТВ

18.03.2026

13:21

Не бацајте старе јабуке: Ево како могу да побољшају ваше здравље
Јабуке које дјелују да су за бацање, ипак би требали сачувати јер знатно побољшавају наше здраље.

Не бисте их требали бацити у смеће зато што их на једноставан начин можете претворити у користан додатак исхрани.

Наиме, на ТикТок профилу Taste Spell наведена су два начина да се искористе стари плодови: као сушене кришке или као домаће јабуково сирће.

Сушене јабуке задржавају витамине, минерале и влакна. Посебно се истичу растворљива влакна, која помажу у контроли шећера у крви и смањењу лошег холестерола, док нерастворљива влакна потпомажу уредну пробаву.

Јабуке могу допринијети и здрављу срца. Стручни магазин American Journal of Clinical Nutrition описује истраживање у којем је конзумација двије јабуке дневно током осам седмица била повезана са смањењем холестерола и бољом функцијом крвних судова.

Дио тих користи приписује пектину, врсти растворљивих влакана у јабукама. Према порталу Healthline, пектин може снизити укупни холестерол за пет до 16 посто тако што се веже за холестерол у цријевима и помаже његово излучивање из организма.

Тасте Spell наглашава да чак и старије јабуке, када се осуше, задржавају значајан дио храњивих састојака. Поступак је једноставан: јабуке се огуле, очисте од сјеменки, нарежу на танке кришке и суше у рерни или фритези на врући ваздух док не постану хрскаве.

Од старих јабука можете направити и сирће. Ставите остатке у теглу, прелијте зашећереном водом, лабаво покријте и оставите три до четири седмице прије флаширања. Јабучни оцат може понудити изненађујуће користи осим редовне пробаве, преноси Klix.

Америчко удружење за срце напомиње да код неких људи може снизити шећер у крви и побољшати холестерол. Verywell Health извјештава да мале дневне количине могу снизити укупни холестерол за 6 до 7 mg/dl.

