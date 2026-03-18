Баш га брига за саобраћај: Тигар задријемао насред пута

АТВ

18.03.2026

13:16

Тигар насред пута
Фото: Printscreen/Telegram/Sputnik

Возаче који су пролазили кроз Хабаровски крај на далеком истоку Русије дочекао је несвакидашњи призор који је многе оставио у невјерици.

На сред пута, потпуно равнодушан према свијету око себе, одмарао је одрасли тигар.

Иако су се аутомобили заустављали, а људи излазили како би га фотографисали, тигар није показивао ни трунку страха нити агресије.

Већина возача је застала како би снимила овај ријетки сусрет, што је створило мањи застој, али никоме није пало на памет да пожурује уснулог тигра.

Животиња је наставила да дријема, не обазирући се на буку мотора и гужву која се створила око ње, преноси Спутњик.

