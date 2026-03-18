Баш га брига за саобраћај: Тигар задријемао насред пута

АТВ
18.03.2026
13:16
Коментари:0
Возаче који су пролазили кроз Хабаровски крај на далеком истоку Русије дочекао је несвакидашњи призор који је многе оставио у невјерици.
На сред пута, потпуно равнодушан према свијету око себе, одмарао је одрасли тигар.
Иако су се аутомобили заустављали, а људи излазили како би га фотографисали, тигар није показивао ни трунку страха нити агресије.
Већина возача је застала како би снимила овај ријетки сусрет, што је створило мањи застој, али никоме није пало на памет да пожурује уснулог тигра.
Животиња је наставила да дријема, не обазирући се на буку мотора и гужву која се створила око ње, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
14
05
14
05
13
56
13
52
13
48
Тренутно на програму