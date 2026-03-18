Још једна држава уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

Аутор: АТВ
18.03.2026
12:55
Грчка ће ускоро представити мјере које ће ограничити приступ појединим друштвеним мрежама за дјецу млађу од 15 година, најавио је премијер Киријакос Микотакис.
Говорећи на форуму у Атини, Микотакис је истакао да влада финализује приједлоге и да ће одлуке бити представљене у наредних мјесец дана. Како је навео, све мјере биће усклађене са европским законодавством, посебно са Актом о дигиталним услугама, како би биле примјењиве и правно одрживе.
Циљ је да се ограничи приступ одређеним платформама за најмлађе кориснике и смање потенцијални негативни утицаји дигиталног окружења.
Премијер је упозорио да лажне вијести нису нов феномен, али да је данас кључна разлика брзина њиховог ширења. Садржаји који изазивају јаке емоције шире се знатно брже, а додатни проблем представља и употреба вјештачке интелигенције која може додатно да појача њихов домет.
Због тога је, како истиче, важно јачање независних медија и одговорног информисања.
Микотакис је подсјетио и на лична искуства са лажним вијестима, укључујући случај из 1985. године када је његов отац, бивши премијер Константинос Мицотакис, у медијима погрешно представљен као сарадник нациста.
Иако је фотографија била аутентична, пратећи текст и наслов били су нетачни, што је имало озбиљан утицај током политичке кампање.
Премијер је навео и да су се слични напади недавно појавили и на интернету, укључујући таргетирање чланова његове породице.
Један од највећих изазова, према његовим ријечима, јесте анонимност на интернету. Владе, како је истакао, морају пронаћи начин да разликују легитимно анонимно изражавање од организованих мрежа лажних налога које манипулишу јавним мњењем.
Посебан проблем представљају кампање које долазе из иностранства и могу имати шири безбједносни значај.
