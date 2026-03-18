Песков: Стармер није Черчил, а Макрон није Де Гол

18.03.2026
Портпарол Кремља Дмитриј изјавио је да Кир Стармер није Черчил, а ни Емануел Макон – Де Гол, коментаришући разочарење предсједника Доналда Трампа у европске савезнике.
"У овом конкретном случају може се констатовати и сагласити се са тим да Стармер заиста није Черчил, а Макрон није Де Гол. И можда се наводи још много… То је политичка реалност у којој живим", рекао је Песков.
Подсјећамо, амерички предсједник Доналд Трамп позвао је Кину, Француску, Јапан, Јужну Кореју, Велику Британију и друге земље да пошаљу бродове у Ормуски мореуз како би се осигурао безбједан пролазак бродова.
Међутим, неке од земаља, међу њима и Француска, су га одбиле а Трамп је оптужио савезнике да нису спремне да пруже помоћ и упоредио Алијансу са једносмерном улицом, пише Спутњик.
Амерички предсједник је критиковао државе-чланице НАТО јер су одбиле да подрже операцију против Ирана. Он је рекао да је разочаран и британским премијером Киром Стармером.
