Аустрија привремено смањује акцизу на гориво

Извор:
СРНА
18.03.2026
12:29
Коментари:0
Власти Аустрије ће привремено смањити акцизу на бензин и дизел за пет центи по литру и ограничити марже продаваца горива да би се супротставиле расту цијена због рата у Ирану, саопштио је аустријски канцелар Кристијан Штокер.
- Смањујемо акцизу на нафту и уводимо мјере за ограничавање маржи у цијелом ланцу - навео је Штокер.
Он је прецизирао да ће мјере смањити цијену дизела и бензина на пумпама за око 10 центи по литру.
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
14
12
14
05
14
05
13
56
13
52
Тренутно на програму