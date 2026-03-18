Аустрија привремено смањује акцизу на гориво

СРНА

18.03.2026

12:29

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

Власти Аустрије ће привремено смањити акцизу на бензин и дизел за пет центи по литру и ограничити марже продаваца горива да би се супротставиле расту цијена због рата у Ирану, саопштио је аустријски канцелар Кристијан Штокер.

- Смањујемо акцизу на нафту и уводимо мјере за ограничавање маржи у цијелом ланцу - навео је Штокер.

Он је прецизирао да ће мјере смањити цијену дизела и бензина на пумпама за око 10 центи по литру.

