Експлодирао метеор изнад Кливленда

Експлозија метеора протресла је тло сјеверно од Кливленда, града у америчкој савезној држави Охајо, а ударни талас био је толико снажан да су га регистровали и сеизмометри.
Ударни талас забиљежен је око 8.56 часова по локалном времену. Број пријава грађана који кажу да су видјели ватрену лопту на небу мјери се у стотинама, док су десетине хиљада чуле снажан прасак и осјетиле подрхтавање објеката, пише Вашингтон Пост.
Метеор је постао видљив изнад језера Ири, у близини обале код Лорајна, а бљесак је трајао око пет и по секунди. Пријаве су стизале из широког региона, од Мериленда до Кентакија, као и из Пенсилваније, Илиноиса, Охаја, Мичигена и западног Њујорка.
Метеоролошки сателит ГОЕС Еаст забиљежио је снажан бљесак у 8.56. Догађај је првобитно означен као удар грома, али су мреже за детекцију муња потврдиле да у том тренутку није било олуја.
You can hear it here, although the sound was much louder in person and shook the entire house. This is in Olmsted Twp. pic.twitter.com/0nYJecZ5et— Matt Bowman ⚾️ (@mattbow56) March 17, 2026
У првим сатима након догађаја није било могуће прецизно утврдити величину метеора нити да ли су његови дијелови стигли до тла. Међутим, накнадна анализа агенције НАСА донијела је конкретније одговоре.
Према доступним подацима, у питању је био мали астероид пречника око два метра и масе приближно седам тона, који је у атмосферу ушао брзином од око 65.000 км на сат.
Како објашњава свемирска агенција, од тренутка када је постао видљив, метеор је прешао десетине километара кроз атмосферу прије него што се распао на висини од око 48 километара изнад мјеста Вели Сити, сјеверно од Медине. Том приликом ослобођена је енергија еквивалентна детонацији око 250 тона ТНТ-а. Експлозија је произвела снажан талас притиска који је стигао до тла, што је изазвало прасак и подрхтавање које су пријавили становници.
Дијелови који су преживјели распад наставили су кретање ка југу, закључује НАСА, преноси Мондо.
