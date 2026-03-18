Стално сте уморни и нервозни? Можда вам недостаје овај витамин

Умор, раздражљивост и мањак енергије могу да указују на недостатак једног витамина Б, који учествује у раду мозга, стварању енергије и имунитету, а ријетко се провјерава.
Иако постоји чак осам витамина из Б групе, неки су увек у центру пажње. Тако се витамин Б12 често истиче због своје улоге у очувању здравља крви и нерава, док витамин Б6, познат и као пиридоксин, често остаје у сенци.
Као и већина витамина Б групе, витамин Б6 је есенцијалан, што значи да организам не може сам да га ствара, већ мора да се уноси храном. Зато је важно запитати се да ли га уносите довољно, нарочито ако сте из здравствених или религиозних разлога смањили унос одређених намирница.
Витамин Б6 учествује у више од 100 ензимских реакција у организму. Има важну улогу у разградњи протеина, угљених хидрата и масти, чиме доприноси стварању енергије, изградњи мишића и обављању бројних виталних функција.
Осим тога, витамин Б6:
Једно истраживање објављено у часопису Нутриентс показало је да готово 13 одсто одраслих у САД има недовољан ниво витамина Б6, мерен кроз његов биолошки активан облик у крви.
Истраживачи су примјетили да особе са нижим нивоима овог витамина могу да имају нешто већи ризик од смртног исхода, али наглашавају да ове резултате треба посматрати у ширем контексту. Ријеч је често о људима који се генерално не хране квалитетно, па се не може закључити да је искључиво мањак витамина Б6 узрок проблема.
Најбогатији извори витамина Б6 су риба, млијечни производи и живинско месо, али се он налази и у махунаркама, орашастим плодовима, као и у многим врстама воћа и поврћа.
Препоручени дневни унос за одрасле од 19 до 50 година износи 1,3 милиграма. Након 51. године потребе расту на 1,7 милиграма за мушкарце и 1,5 милиграма за жене.
Витамин Б6 можете унети кроз следеће намирнице:
Ако се храните разноврсно и бирате свеже, минимално прерађене намирнице, вјероватно уносите довољну количину овог витамина. Ипак, све више људи смањује унос меса, рибе и млечних производа, па је важно да те намирнице замјене квалитетним биљним изворима протеина, попут махунарки и орашастих плодова.
Узимање мултивитаминских препарата може да помогне да се обезбједи довољан унос витамина Б6 и других витамина Б групе, али суплементи не могу да замјене уравнотежену исхрану, која садржи и бројне корисне биљне материје које се не налазе у таблетама, преноси Курир.
