м:тел уводи осам нових канала, погледајте понуду

18.03.2026
У оквиру м:тел ИПТВ-ја доступно је осам нових канала који додатно обогаћују понуду и доносе забаву за све генерације и укусе.
Љубитељи спорта добијају још један спортски канал Adriatic Sport 1 HD (pozicija 150), док најмлађе гледаоце очекују омиљени цртани садржаји на каналима Disney Channel (222) i Disney Junior (223).
Љубитељи филмова, серија и лајфстајл садржаја добијају још већи избор уз Star Movies HD (308, Diva (322), SciFi HD (328) i E! HD (509, канале који доносе врхунску забаву, популарне хитове и свјетске продукције. Понуду употпуњује и SIM радио (731), идеалан за све који желе музику и опуштање у сваком тренутку.
Понуда спортског садржаја на м:тел ТВ платформама од 1. априла ће бити значајно проширена и увођењем чак пет нових канала из породице Арена Спорт, чиме корисници добијају још више простора за праћење најатрактивнијих спортских догађаја, врхунских лига и ексклузивних такмичења.
Уз м:тел ИПТВ, сваки члан домаћинства може пронаћи садржај по својој мјери – било да је ријеч о спорту, филмовима, серијама, дјечијем или музичком програму.
