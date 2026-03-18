Пазите се нове преваре: Један клик вас може скупо коштати

18.03.2026
Стручњаци упозоравају да лажна Гугл страница тражи инсталацију апликације која у позадини краде податке, па ни 2ФА није сигурна.
Стручњаци за сајбер безбједност издали су озбиљно упозорење за Гмаил кориснике. Појавила се нова превара која користи сајт готово идентичан правом Гугл-у. Циљ је да вас наведе да сами инсталирате злонамјерни софтвер, вјерујући да штитите свој налог.
У пракси, ефекат је потпуно супротан. Умјесто заштите, нападачи добијају приступ вашим лозинкама, контактима и чак ГПС локацији. Све се дешава у позадини, без јасних знакова упозорења.
Превара почиње поруком која дјелује легитимно. Може стићи мејлом или СМС-ом, уз тврдњу да ваш налог захтијева хитну провјеру идентитета. Клик на линк води вас на страницу која изгледа као прави Гугл, али заправо је пажљиво направљена копија, објашњава Блипинг Комјутер.
Сљедећи корак је кључан. Од вас се тражи да инсталирате прогресивну веб апликацију (ПВА), која уклања видљиву адресну траку прегледача. Због тога корисник има утисак да користи званичну апликацију, иако заправо предаје све податке нападачима.
Истраживачи из Малвербајтс Лабс упозоравају да ова метода заобилази класичне безбједносне сигнале. Злонамјерни софтвер може да пресретне и једнократне верификационе кодове. То значи да ни двофакторска аутентификација више није гаранција заштите.
Управо зато је важно да никада не инсталирате апликације преко линкова из непровјерених порука. Ако постоји сумња, увијек провјерите директно кроз званичан сајт или апликацију, преноси Мондо.
