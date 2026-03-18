Logo
Large banner

Пазите се нове преваре: Један клик вас може скупо коштати

Аутор:

АТВ

18.03.2026

10:06

Коментари:

0
Пазите се нове преваре: Један клик вас може скупо коштати
Фото: pexels/BM Amaro

Стручњаци упозоравају да лажна Гугл страница тражи инсталацију апликације која у позадини краде податке, па ни 2ФА није сигурна.

Стручњаци за сајбер безбједност издали су озбиљно упозорење за Гмаил кориснике. Појавила се нова превара која користи сајт готово идентичан правом Гугл-у. Циљ је да вас наведе да сами инсталирате злонамјерни софтвер, вјерујући да штитите свој налог.

У пракси, ефекат је потпуно супротан. Умјесто заштите, нападачи добијају приступ вашим лозинкама, контактима и чак ГПС локацији. Све се дешава у позадини, без јасних знакова упозорења.

Превара почиње поруком која дјелује легитимно. Може стићи мејлом или СМС-ом, уз тврдњу да ваш налог захтијева хитну провјеру идентитета. Клик на линк води вас на страницу која изгледа као прави Гугл, али заправо је пажљиво направљена копија, објашњава Блипинг Комјутер.

Нова превара лажна Гугл страница

Сљедећи корак је кључан. Од вас се тражи да инсталирате прогресивну веб апликацију (ПВА), која уклања видљиву адресну траку прегледача. Због тога корисник има утисак да користи званичну апликацију, иако заправо предаје све податке нападачима.

Истраживачи из Малвербајтс Лабс упозоравају да ова метода заобилази класичне безбједносне сигнале. Злонамјерни софтвер може да пресретне и једнократне верификационе кодове. То значи да ни двофакторска аутентификација више није гаранција заштите.

Управо зато је важно да никада не инсталирате апликације преко линкова из непровјерених порука. Ако постоји сумња, увијек провјерите директно кроз званичан сајт или апликацију, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

превара

Гугл

Krađa podataka

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner