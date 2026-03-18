Када ће доћи до престанка падавина?

Аутор:АТВ
18.03.2026
09:11
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно са кишом, а у планинским предјелима падаће снијег.
Од средине дана падавине ће слабити, а потом и престати, те ће увече бити облачно и углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће умјерен до јак вјетар, у Херцеговини и на планинама повремено и олујни, сјевероисточни.
Највиша дневна температура биће између пет и 11 степени Целзијусових.
Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус пет, Чемерно и Калиновик минус један, Кнежево, Шипово и Хан Пијесак нула, Соколац, Сребреница, Дринић, Фоча, Рибник и Сарајево један, Мркоњић Град, Гацко и Мраковица два, Рудо три, Вишеград и Зеница четири, Бањалука, Србац, Билећа, Нови Град и Добој шест, Приједор и Тузла седам, Бијељина и Мостар осам и Требиње девет степени Целзијусових.
