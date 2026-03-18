Када ће доћи до престанка падавина?

АТВ

18.03.2026

09:11

Киша
Фото: Pexels

У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити облачно са кишом, а у планинским предјелима падаће снијег.

Од средине дана падавине ће слабити, а потом и престати, те ће увече бити облачно и углавном суво, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће умјерен до јак вјетар, у Херцеговини и на планинама повремено и олујни, сјевероисточни.

Највиша дневна температура биће између пет и 11 степени Целзијусових.

Башта

Савјети

Кинески трик за садњу лука даје дупло већи род: Баштовани одушевљени

Температура ваздуха измјерена у 7.00 часова: Бјелашница минус пет, Чемерно и Калиновик минус један, Кнежево, Шипово и Хан Пијесак нула, Соколац, Сребреница, Дринић, Фоча, Рибник и Сарајево један, Мркоњић Град, Гацко и Мраковица два, Рудо три, Вишеград и Зеница четири, Бањалука, Србац, Билећа, Нови Град и Добој шест, Приједор и Тузла седам, Бијељина и Мостар осам и Требиње девет степени Целзијусових.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Због угаженог снијега саобраћај отежан на више дионица

Друштво

Због угаженог снијега саобраћај отежан на више дионица

3 ч

0
беба

Друштво

Најљепше вијести у Српској - рођено 29 беба

3 ч

0
Хоће ли скочити цијена хљеба?

Друштво

Хоће ли скочити цијена хљеба?

3 ч

0
Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

Друштво

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

11

00

Бизнисмена угурали у комби: Срби отели милионера у Мадриду

