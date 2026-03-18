Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона

18.03.2026

Данас изговорите ове ријечи: Славимо Светог мученика Конона
Српска православна црква данас слави дан сјећања на Светог мученика Конона Исавријског, светитеља из 2. века који је због своје вјере и истрајности страшно страдао.

Свети мученик Конон Исавријски, како хришћани вјерују, поучен би у вјери Христовој и крштен у име Пресвете и Животворне Тројице од самога Архангела Михаила и до саме смрти невидљиво га је пратио овај анђео Божји.

Прича каже да је читавог живота Конон био привучен не овоземаљским благом већ духовним и небеским. Кад су га родитељи силом оженили, он прво вече узе свећу и стави је под суд, па упита своју невјесту: “Шта је боље, светлост или тама?”

Она одговори: “Свјетлост”.

Тада јој он поче говорити о вјери Христовој, и о духовном животу као бољем и љепшем од тјелесног те према предању тако успје да и њу, а потом и своје родитеље приведе у вјеру Христову.

И тако је Конон наставио да живи са својом невјестом, али као са сестром. Након што су му преминули родитељи, а убрзо и супруга, потпуно се повукао из световног живота и посветио молитви и посту.

Још за живота се прочуо као свети човјек коме су многи долазили по савјет и утјеху, а забиљежен је и као велики борац за ширење хришћанства. Црквене књиге кажу и да је чинио многа чуда – при једном гоњењу би ухваћен и мучен, и сав избоден ножевима. Његовом крвљу мазаху се болесници и одмах исцјељиваху.

Свети мученик Конон Исавријски умро је у II вијеку у свом родном граду. Српска православна црква слави га 5. марта по црквеном, а 18. марта по грегоријанском календару.

И као што је Архангел Михаило бдио над Светим Кононом читавог живота, стари кажу да овај светитељ пази и чува вјернике. Попут анђела чувара, он долази и води кроз живот људе који му се млитвом обрате за помоћ.

“Мученик Твој Господе, Конон, у страдању своме је примио непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједи, а разори и немоћну дрскост демона: Његовим молитвама спаси душе наше.”

