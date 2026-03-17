Лото резултати: Извучени бројеви у 22. колу

АТВ

17.03.2026

20:12

Лото резултати 22. кола, које је извучено 17. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 21, 19, 24, 20, 38, 36. Лото седмица у износу од 9.300.000 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 22. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 9.300.000 КМ извучени су бројеви:

11, 21, 19, 24, 20, 38, 36

Лото плус резултати, 22. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.990.000 КМ извучени су бројеви:

9, 39, 25, 11, 15, 14, 1.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 22. коло

Џокер игра у 22. колу износила је 240.000 КМ, извучени су бројеви:

6 1 7 2 5 9

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

