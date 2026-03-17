Лото резултати: Извучени бројеви у 22. колу

Аутор:АТВ
17.03.2026
20:12
Коментари:0
Лото резултати 22. кола, које је извучено 17. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 11, 21, 19, 24, 20, 38, 36. Лото седмица у износу од 9.300.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 9.300.000 КМ извучени су бројеви:
11, 21, 19, 24, 20, 38, 36
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.990.000 КМ извучени су бројеви:
9, 39, 25, 11, 15, 14, 1.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 22. колу износила је 240.000 КМ, извучени су бројеви:
6 1 7 2 5 9
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
