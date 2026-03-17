Сутра падавине, појачан вјетар и пад температуре

АТВ

17.03.2026

14:14

Киша
Фото: Pexels

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекују падавине, појачан вјетер и температура ваздуха до 14 степени Целзијусових.

У првом дијелу дана биће хладније уз кишу, док ће у брдско-планинским предјелима падати снијег уз мањи раст сњежног покривача, а падавине ће повремено бити и јаче, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

илу-пиштољ-08092025

Од средине дана падавине ће слабити и постепено престајати, па ће по подне и увече бити облачно и углавном суво, осим понегдје на југу и југоистоку гдје је могућа слаба киша.

Дуваће умјерен до јак сјевероисточни вјетар, а у Херцеговини и на планинама повремено и олујни.

Јутарња температура ваздуха биће од један до седам, у вишим предјелима од минус два, а највиша дневна од пет на југоистоку до 14 степени на сјеверу и југу, док ће у вишим крајевима бити око један степен Целзијусов.

Данас је у Републици Српској и Федерацији БиХ облачно вријеме са кишом, а на планинама са снијегом, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха измјерена у 13.00 часова: Бјелашница минус пет, Кнежево нула, Чемерно и Иван седло један, Дринић и Хан Пијесак два, Калиновик и Мркоњић Град три, Рибник, Соколац, Фоча, Бугојно и Дрвар четири, Бањалука и Сански Мост пет, Нови Град, Србац, Бихаћ и Зеница шест, Добој, Зворник, Приједор, Сарајево и Тузла седам, Сребреница осам, Билећа девет, Бијељина, Вишеград и Рудо 10, Требиње и Мостар 12 степени Целзијусових.

