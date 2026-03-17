Српски пјевач открио са колико је жена био: Престао сам да бројим послије 150

Аутор:АТВ
17.03.2026
14:06
Коментари:0
Срђан Чолић из групе "Моби Дик" био је једна од највећих музичких звијезда деведесетих година, а његова популарност му је донијела огромне симпатије љепшег пола, којима, како и сам признаје, није одолио.
Иако је већ дуго ван очију јавности, недавно је шокирао све детаљима из свог бурног љубавног живота, али и потпуно новом, неочекиваном каријером.
Гостујући недавно у “Wai wai поткасту”, популарни пјевач је на питање са колико је жена спавао одговорио као из топа, оставивши водитеље у чуду.
"Било их је преко сто, ево рећи ћу искрено, једном сам успио да избројим до 150 жена", искрено је признао Срђан Чолић.
Оно што је одувијек интригирало јавност коначно је добило епилог. Срђан је у једном интервјуу признао да је био у емотивној и интимној вези са обје пјевачице из своје групе – Аном Станић и Александром Перовић.
Сцена
"Били смо момак и дјевојка и то смо крили и правили се блесави. То је било озбиљно, јер сам волио и једну и другу",открио је пјевач и додао пикантне детаље: "Биле су одличне у кревету, зависи с које стране гледаш. За мањи кревет више ми је одговарала Ана, а за већи Александра".
Он је ипак нагласио да му није намјера да увриједи бивше дјевојке, да је поносан на њих јер данас имају своје породице, те да и сам данас обожава своју жену са којом има дивну дјецу, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
16
42
16
40
16
37
16
32
16
31
Тренутно на програму