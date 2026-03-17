Вјештачка интелигенција оцијенила која је највеселија српска пјесма

17.03.2026

11:48

Фото: Unsplash

Вјештачка интелигенција, тачније, апликација Чет ГПТ, на питање која је највеселија домаћа пјесма, дао је свој одговор.

У питању је песма "Хајде да се волимо" коју је давно отпјевала Лепа Брена.

Вјештачка интелигенција навела је Бренине хитове попут „Чачак, Чачак“ и „Миле воли диско“ као највеселије, али је на прво мјесто ставила песму „Хајде да се волимо“ јер има добру енергију, еуфорична је и позива на дружење и љубав.

Како је навела, чим крене овај хит, нема шансе да се људи не насмију не заплешу, а такође је истакла да је воле све генерације широм екс Југославије, без обзира на националну и вјерску припадност.

Са елементима диска и народне мелодије лако улази у уши, а у самом тексту пјесме нема растанака, нема туге, нема бивших, само позив на заједништво, смијех и љубав, навела је вјештачка интелигенција.

Рефрен „Хајде да се волимо“ је једноставан и универзалан, истиче Чет Гпт. Можеш га пјевати у друштву, на свадби, на журци, у колима и свуда звучи као позив на осмијех и игру. То је пјесма која говори о расположењу, о животној радости и зато је највеселија на домаћој музичкој сцени.

Када се појавила 1987. године, Брена је већ била симбол среће и весеља. Чак и они који нису фанови народне музике признају да ова Бренина пјесма подигне атмосферу чим крене рефрен.

Ријетко која нумера са наших простора има ту способност да у сваком узрасту и генерацији изазове осмијех. Млади је знају, старији је обожавају, а музички бендови је и данас стављају као шпицу весеља на прославама, навела је вјештачка интелигенција, а преноси Гранд.

