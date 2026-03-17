Пијани возачи кренули са дјецом на излет

АТВ

17.03.2026

11:33

Фото: Unsplash

Ријечка саобраћајна полиција јутрос је у два наврата утврдила да су возачи аутобуса, који су превозили средњошколце и дјецу из вртића, били под утицајем алкохола.

На Јелачићевом тргу, око 6:50 часова, алкотестирањем је код 45-годишњег возача измјерена концентрација алкохола од 0,53 промила. Ради се о професионалном возачу аутобуса у власништву компаније с подручја Истарске жупаније, који је требао возити ученике ријечке средње школе на излет. Он је одмах искључен из саобраћаја, превоз ученика преузео је други возач, а 45-годишњак је прекршајно кажњен са 90 евра.

Напад на амбасаду САД

Свијет

Снимљени удари на америчку Амбасаду

Другог професионалног возача под утицајем алкохола, 52-годишњака, полиција је затекла на подручју Турнића док је превозио дјецу предшколског узраста на излет. Њему је измјерена концентрација алкохола од 0,41 промила.

Вожњу аутобуса с дјецом преузео је власник превозничке фирме. И овај 52-годишњи возач кажњен је са 90 евра. Оба возача су хрватски држављани, преноси Индекс.хр.

Прочитајте више

Напад на амбасаду САД

Свијет

Снимљени удари на америчку Амбасаду

1 ч

0
Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

Савјети

Да ли гљиве треба прати прије кориштења?

1 ч

0
Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

Друштво

Родитељи, пазите на дјецу: Педофили направили Фејсбук групу

1 ч

0
Илустрација: срећна жена

Занимљивости

Од 1. априла креће најљепше вријеме за 3 знака: Пара ће бити за све

1 ч

0

Више из рубрике

Заплијењена кожа и новац

Регион

На граници заплијењена медвјеђа глава

2 ч

0
Код пацијенткиње уклоњен тумор тежак 36 килограма ФОТО

Регион

Код пацијенткиње уклоњен тумор тежак 36 килограма ФОТО

15 ч

0
Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

Регион

Пад каматних стопа у банкама: Просјек на кредите 5,66 одсто

21 ч

0
Драма у ресторану: Србин напао супругу, па завршио иза решетака

Регион

Драма у ресторану: Србин напао супругу, па завршио иза решетака

1 д

0

Тужилаштво о трагедији у Бијељини: Сумња се на убиство и самоубиство

12

54

Додик: За повећање плата 500, за веће пензије и борачки додатак 200 милиона КМ

12

53

Преминула Љепосава Савановић (101), мајка два погинула борца ВРС

12

53

Потребна су вам само три састојка: Овај јутарњи напитак регулише пробаву

12

43

Хапшења у Хрватској због дроге и прања новца

