Пијани возачи кренули са дјецом на излет

Аутор:АТВ
17.03.2026
11:33
Коментари:0
Ријечка саобраћајна полиција јутрос је у два наврата утврдила да су возачи аутобуса, који су превозили средњошколце и дјецу из вртића, били под утицајем алкохола.
На Јелачићевом тргу, око 6:50 часова, алкотестирањем је код 45-годишњег возача измјерена концентрација алкохола од 0,53 промила. Ради се о професионалном возачу аутобуса у власништву компаније с подручја Истарске жупаније, који је требао возити ученике ријечке средње школе на излет. Он је одмах искључен из саобраћаја, превоз ученика преузео је други возач, а 45-годишњак је прекршајно кажњен са 90 евра.
Другог професионалног возача под утицајем алкохола, 52-годишњака, полиција је затекла на подручју Турнића док је превозио дјецу предшколског узраста на излет. Њему је измјерена концентрација алкохола од 0,41 промила.
Вожњу аутобуса с дјецом преузео је власник превозничке фирме. И овај 52-годишњи возач кажњен је са 90 евра. Оба возача су хрватски држављани, преноси Индекс.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
58
12
54
12
53
12
53
12
43
Тренутно на програму