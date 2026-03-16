Код пацијенткиње уклоњен тумор тежак 36 килограма ФОТО

Тим љекара Опште болнице Госпић успјешно је прошле седмице извео оперативни захват којим је код 81-годишње пацијенткиње уклоњен тумор тежак чак 36 килограма. Она се након операције добро опоравља и наредне седмице могла би бити отпуштена из болнице.

На челу тима био је водитељ Одјељења за гинекологију и акушерство госпићке болнице Дарко Милиновић, бивши хрватски министар здравства, који је за Хину изјавио да је ријеч о сложеној и ризичној операцији, с обзиром на старост пацијенткиње и величину тумора, који се простирао од карлице до плућа.

Уз Милиновића у захвату је учествовао тим састављен од гинеколога, хирурга, анестезиолога и медицинских сестара.

Пацијенткиња Ана је из Госпића и добро се опоравља, те би за неколико дана требало да буде отпуштена кући, лакша за 36 килограма, изјавио је Милиновић, који је уједно и актуелни градоначелник Госпића.

Додао је да се на овом случају показало да је хрватско здравство јако онолико колико су јаке жупанијске здравствене установе.

„Пацијенткиња је могла да се одлучи за операцију у Загребу, али се ипак одлучила за нашу болницу. Захваљујем јој на том повјерењу и на поштовању које нам је указала“, поручио је Милиновић, додајући да је, колико је њему познато, ријеч о највећем тумору који је икада уклоњен у хрватском здравству.

