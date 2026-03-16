Један позив је скупо коштао: Лажни инспектор жени испразнио банковни рачун

Аутор:

АТВ

16.03.2026

11:45

Фото: Pexels

У Сплиту је 84-годишња жена преварена за 20.000 евра након што ју је непознати мушкарац телефоном назвао и лажно се представио као полицијски инспектор.

Он јој је рекао да је њен банковни рачун хакован и да мора подићи новац из банке и предати га наводном поштару како би се спровеле „провјере“. Жена је отишла у банку, подигла новац и предала га особи која је дошла на њена врата, саопштила је Полицијска управа сплитско-далматинска, преноси Телеграф.

Полиција упозорава да су телефонске преваре све чешће, посебно усмјерене према старијим особама. Преваранти се представљају као полицајци и тврде да је новац жртве компромитован или фалсификован, те траже да га преда ради наводних провјера.

Забиљежени су и случајеви у којима се преваранти представљају као љекари, ширећи лажне информације о наводној угрози чланова породице, чиме жртве доводе у стање страха и стреса и покушавају изнудити новац.

Савјети полиције:

Ако примите сумњив позив, одмах прекините разговор.

Не предајте новац непознатим особама.

О свему обавезно обавијестите полицију на број 192.

Ако постанете жртва преваре, одмах пријавите случај полицији.

