Хорор због ТикТок изазова? Дјечаку изгорјело тијело, љекари му се боре за живот

Аутор:

АТВ

16.03.2026

07:06

Дјечак (16) из околине Бјеловара у критичном је стању и прикључен је на респиратор након што је задобио тешке опекотине по готово цијелом телу.

Због тежине повреда превезен је у Клинику за дечје болести у Загребу, а полиција истражује околности несреће.

Према доступним информацијама, дечак је у четвртак примљен у Општу болницу Бјеловар са тешким опекотинама трећег степена које су захватиле око 95 одсто површине тијела.

becirovic

БиХ

Денис Бећировић од данас предсједавајући

Због тежине повреда хитно је пребачен на даљу негу у загребачку Клаићеву болницу, гдје се налази на интензивној њези.

Међу људима који познају тинејџера спомиње се ТикТок изазов који је завршио трагично. Извјесно је да ће и полиција у наставку истраге морати да провјери и те информације, преноси Индекс.

Из Полицијске управе бјеловарско-билогорске потврдили су да су примили дојаву о догађају и да је у току криминалистичка истрага како би се утврдиле све околности које су довеле до поврјеђивања.

За сада нема службених информација о узроку несреће.

Прочитајте више

Денис Бећировић од данас предсједавајући

БиХ

Денис Бећировић од данас предсједавајући

3 ч

0
Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца

Друштво

Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца

3 ч

0
30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина

Република Српска

30 година од егзодуса Срба из сарајевских општина

3 ч

0
У саобраћајној незгоди повријеђена три мушкарца

Хроника

У саобраћајној незгоди повријеђена три мушкарца

3 ч

0

Више из рубрике

У сауни хотела избио пожар

Регион

У сауни хотела избио пожар

16 ч

0
Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

Регион

Ми к'о кркани и чобани: Милановић коментарисао моћне српске ракете

17 ч

0
Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

Регион

Романтична превара тешка 50.000 евра: Лажни војник ојадио пензионерку

21 ч

0
ауто слетјело у провалију

Регион

Познато стање породице из БиХ која је аутом слетјела у провалију

22 ч

0

