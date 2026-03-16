Хорор због ТикТок изазова? Дјечаку изгорјело тијело, љекари му се боре за живот

Аутор:АТВ
16.03.2026
07:06
Коментари:0
Дјечак (16) из околине Бјеловара у критичном је стању и прикључен је на респиратор након што је задобио тешке опекотине по готово цијелом телу.
Због тежине повреда превезен је у Клинику за дечје болести у Загребу, а полиција истражује околности несреће.
Према доступним информацијама, дечак је у четвртак примљен у Општу болницу Бјеловар са тешким опекотинама трећег степена које су захватиле око 95 одсто површине тијела.
БиХ
Због тежине повреда хитно је пребачен на даљу негу у загребачку Клаићеву болницу, гдје се налази на интензивној њези.
Међу људима који познају тинејџера спомиње се ТикТок изазов који је завршио трагично. Извјесно је да ће и полиција у наставку истраге морати да провјери и те информације, преноси Индекс.
Из Полицијске управе бјеловарско-билогорске потврдили су да су примили дојаву о догађају и да је у току криминалистичка истрага како би се утврдиле све околности које су довеле до поврјеђивања.
За сада нема службених информација о узроку несреће.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
58
09
57
09
52
09
43
09
41
Тренутно на програму