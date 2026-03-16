Ако сумњате у себе урадите једну ствар: Славимо три велика свеца

АТВ

16.03.2026

07:04

Фото: АТВ

Српска православна црква и њени верници данас славе Свете мученике Евтропија, Клеоника и Василиска, који помажу несигурним људима.

Свети мученици Евтропије, Клеоник и Василиск су били другови Светог Теодора Тирона.

Кад је Теодор славно скончао, они остали су у тамници иза њега, и дуго нису били осуђени због смјене намјесника царског у граду Амесији.

Након што је стигао нови намјесник, још нечовечнији од свог претходника, нареди те му изведоше ову тројицу. Сва тројица су били младићи, и то Евтропије и Клеоник браћа рођена, а Василиск сродник Светом Теодору.

Сва тројица по братској љубави беху као рођена браћа, а тако су и пред намјесником рекли:

"Као што је Света тројица недјељива, тако смо и ми по вјери недјељиви и по љубави неразлучни".

Узалудна су била сва ласкања од стране намесника, и узалудни покушаји његови да поткупи Евтропија. Најприје овога позва да с њим вечера, што Евтропије одби говорећи из Псалама: благо мужу који не иде на савјет нечестивих, потом му понуди огромно благо, сто и педесет литара сребра, што Евтропије такође одби подсетив намјесника, да Јуда због сребра душу своју изгубио.

Послије свих покушаја, истјазања и мука прва двојица су осуђена на распеће, а Василиск на посјечење мачем. И два брата на два крста су распета, за што они одадоше хвалу Христу, што их удостоји оне смрти, којом и Он умре; а трећи Василиск мачем посјечен. Мученички су страдали 308. године.

Ако сте несигурни, плашљиви, немате довољно вјере у себе... Помолите се овим свецима, они ће вам дати снагу. Уколико желите да вам ови свеци подаре снагу и неустрашивост, изговорите ове ријечи:

"Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви вијенац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље победише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше. Амин."

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

