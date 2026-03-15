Аутор:АТВ
15.03.2026
22:27
Коментари:0
Знате ли шта је заправо тај чувени барел нафте? Мјера је то за бачву у коју стане 159 литара црног злата.
Да ли знате колико се производа добије од те једне бачве? Омјери варирају, али према једној уопштеној процјени - од 159 литара нафте добија се укупно 170 литара разних производа.
Сирова нафта има много великих молекула и када их разбијете на мање молекуле, волумен се повећава.
Финални производи заузимају више простора од сирове нафте која улази у процес обраде.
Од тих 170 литара производа 73 литре отпада на бензин, дизел чини око 40 литара, керозин 15,5 литара, а остатак су укапљени нафтни плин, асфлат, петрохемијска и друга уља, кокс, бутан…
Већина производа користи се у разним индустријама па нафтне прерађевине можемо наћи у гумама, козметици, играчкама, сапуну, лећама…
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму