Најпознатији српски сељак показао дио свог блага

Аутор:Стеван Лулић
15.03.2026
Млади Лука Црепуљаревић (23), из златиборског села Семегњево, привукао је симпатије региона својом скромношћу и искреношћу.
Много пута је наглашавао колико воли село и животиње, те наглашавао да му је жеља да живи на свом огњишту од поштеног рада.
Лука је у својој посљедњој објави на Инстаграму сада показао дио свог блага.
На објављеној фотографији види се стадо оваца у тору, а младић је све пропратио пригодном пјесмом.
"Добро јутро, Шумадијо,
Ливадицо и авлијо...
... бело стадо и чобанче
завичају, срву мио".
Био је само дио стихова који су пратили прелијепу фотографију из Лукиног домаћинства.
Подсјећамо, за најпознатијег српског сељака и домаћина петак је био дан сјећања и туге.
Он је објавио неколико фотографија оца који је преминуо, прије 16 година, када је Лука имао само седам.
На једној од фотографија Лука је загрлио оца, а на фотки су датуми 13.3. 2010 - 13.3.2026.
Емотивна успомена је пропраћена Џејевим стиховима:
"Ни на исток, ни на запад
на север, ни југ
нигде, нигде без тебе се
вртим још у круг".
Друштво
Тужан дан за најпознатијег српског сељака
Лука је имао седам и по година, његова сестра три, када су остали без оца.
"Баш је био неизвјестан наш пут. Мојој мајци је било јако тешко, јер је она из градске средине, из Краљева дошла овдје. Било је мојој мајци много незгодно, како ту дјецу извести на пут. Али, ја сам сазрио на вријеме, и понављам ја не бих био овакав да ме није задесило то што ме задесило. Прије времена сам сазрео и зато сам презадовољан, јер своју младост и свој живот не бих мијењао низашта на свијету, јер сам овим животом који живим презадовољан", рекао је Лука раније.
Подсјетимо, Лука је дипломирао почетком новембра прошле године.
