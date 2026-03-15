Будимо хумани, помозимо маленом Теодору из Трна

15.03.2026
Позивом на број 17115 дарујете 2 КМ за трогодишњег Тодора Вујина из Трна.
Мали Тодор води своју животну борбу од самог рођења. Рођен је у 25. недјељи трудноће, са свега 690 грама, а првих 120 дана живота провео је на интензивној њези.
Због екстремног прематуритета дошло је до оштећења мозга и дијагнозе церебралне парализе. У трећој години живота Тодор је доживио и тежак епилептични напад, након чега му је дијагностикована епилепсија, која је данас, на срећу, стављена под контролу. Тодор има значајно ментално и когнитивно кашњење у развоју. Још увијек нема прве ријечи и свакодневно је укључен у логопедски третман.
Од шестог мјесеца живота његови родитељи започињу психомоторне третмане и рехабилитације у нашој земљи, а од друге године и у иностранству. Захваљујући великој борби, упорности и терапијама, Тодор данас пузи, подиже се уз намјештај и прави прве покрете ходања уз намјештај.
Рехабилитације дају охрабрујуће резултате, а стручњаци сматрају да Тодор има велики потенцијал за даљи напредак уз одговарајуће третмане.
Нажалост, родитељи су до сада исцрпили своје финансијске могућности, па је наша подршка сада од великог значаја. Помозимо Тодору у његовој борби за први самостални корак.
Уколико неко лично жели да контактира родитеље, може нам се обратити путем поруке или нас контактирати на број телефона: 065 659 495 (Viber).
Број рачуна: 5520002009328582
Банка: Адико банка
Прималац: Хуманитарно удружење „Мали анђео“, Новака Пивашевића бб, 78000 Бања Лука
Сврха уплате: за Тодора
IBAN: BA3955200020062114139
SWIFT: HAABBA2B
Прималац: Хуманитарно удружење „Мали анђео“, Новака Пивашевића бб, 78000 Бања Лука
Сврха уплате: за Тодора
PayPal: maliandjeo.org@gmail.com
Хуманитарно удружење „Мали анђео“
