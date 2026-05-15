Нетанјаху потврдио: Израелска војска ликвидирала главног команданта Хамаса

15.05.2026 22:32

Фото: Танјуг/АП

Израел је извео прецизни напад и убио Из ал-Дин ал-Хадада, главног војног команданта Хамаса и вођу бригада Из ал-Дин ал-Касам.

Узаједничком саопштењу премијера Бењамина Нетањахуа и министра одбране Израела Каца наводи се да је ел Хадад био један од главних “архитеката” напада Хамаса на Израел 7. октобра 2023. године.

Такође је оптужен за учешће у држању талаца и за одбијање спровођења споразума о разоружању Хамаса и демилитаризацији Појаса Газе, који је предводио предсједник САД Доналд Трамп, преноси Мондо.

Израелски безбједносни званичници кажу да је операција била успјешна и да је ел-Хадад убијен у нападу. Хамас се још није огласио поводом инцидента.

Израел редовно изводи сличне прецизне нападе, тврдећи да циљају чланове Хамаса или непосредне пријетње његовим снагама, које контролишу више од половине разореног појаса, пише Си-ен-ен.

