Кћерка Иване Селаков има риједак поремећај: „То јој је урођено“

Позната пјевачица Ивана Селаков и њен партнер Предраг свакодневно се суочавају са специфичним изазовима када је ријеч о одрастању њихове ћерке Круне, која од рођења има риједак поремећај у исхрани.
О овој теми пјевачица је говорила потпуно искрено, откривши да се о овом стању у Србији веома мало зна, због чега информације углавном проналази у страној литератури и чланцима на енглеском језику.
Како каже, Круна је „велики берач“ када је храна у питању, због чега су у њиховом дому управо оброци најчешћи разлог за расправе.
"Заиста сам строга у неким стварима… Ја сам најстрожа по питању хране. Наша ћерка има неку врсту поремећаја у исхрани, урођеног, врло мало се зна о томе у нашој земљи. Има још чланака на енглеском језику које сам прочитала, она је велики берач", рекла је Ивана у емисији „Премијера викенд специјал“ и додала:
"Она заиста има велики проблем, тј. највише се свађамо око хране. Све остало пада у други план, свађамо се и настојимо да унесемо нешто у себе. Све остало је у реду са њом".
