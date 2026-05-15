Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

15.05.2026 20:41

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује састанку руског председника Владимира Путина и словачког премијера Роберта Фица у Великом Кремљском дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Ситуација у којој Група седам /Г7/ одређује политику глобалног финансијског система је неприхватљива, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

- Неприхватљиво је да такозвана Г7, која чини мање од трећине глобалне производње, наставља да одређује политику и праксу институција Бретон Вудса, док земљама БРИКС-а, на које отпада приближно 40 одсто глобалног бруто домаћег производа, недостаје упоредив утицај - рекао је Лавров на министарском састанку БРИКС-а.

Он је додао да је завршетак реформе Међународног монетарног фонда и свих система квота приоритет.

Лавров је рекао да ће избор новог генералног секретара УН донијети шансу да се успостави ред у свјетској организацији.

Сергеј Лавров

