Лавров: Неприхватљиво да Г7 одређује глобалну финансијску политику

Ситуација у којој Група седам /Г7/ одређује политику глобалног финансијског система је неприхватљива, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.
- Неприхватљиво је да такозвана Г7, која чини мање од трећине глобалне производње, наставља да одређује политику и праксу институција Бретон Вудса, док земљама БРИКС-а, на које отпада приближно 40 одсто глобалног бруто домаћег производа, недостаје упоредив утицај - рекао је Лавров на министарском састанку БРИКС-а.
Он је додао да је завршетак реформе Међународног монетарног фонда и свих система квота приоритет.
Лавров је рекао да ће избор новог генералног секретара УН донијети шансу да се успостави ред у свјетској организацији.
