Словачки премијер Роберт Фицо рекао је да ће пренијети важне информације европским политичарима након разговора са руским предсједником Владимиром Путином 9. маја у Москви.
- Да, имам озбиљне и веома важне информације за савезнике и, када будем са њима, наравно да ћу им их пренијети - нагласио је Фицо на конференцији за медије у Хандлови.
Истовремено, како је приметио словачки премијер, Путин врло јасно износи свој став по питању постизања решења украјинског сукоба.
Према његовим ријечима, посредник у преговорима Европске уније са Русијом мора бити неко ко познаје руску душу.
- Путин жели некога ко бар мало познаје руску душу. Не можете узети било кога и рећи: "Иди преговарај о миру између Русије и Украјине", а да апсолутно ништа не знате о тој земљи - примијетио је словачки премијер.
Фицо је поручио европским политичарима да "морају да воде нормалан дијалог са Русијом како не би морали да га питају у тоалету о садржају његових разговора са Путином".
Подсјетимо, руски лидер је раније, говорећи о могућем саговорнику у преговорима између Русије и Европе, рекао да би лично преферирао Герхарда Шредера, али је напоменуо да је на Европљанима да изаберу лидера коме вјерују и који није рекао ништа ружно о Русији. Путин је нагласио да је управо Европа, а не Русија, одустала од преговора.
Словачка разматра могућност директне куповине нафте од Русије, што се тренутно обавља преко мађарског концерна МОЛ, казао је Фицо.
- Нафту за Словачку купује компанија МОЛ, која посједује рафинерију "Словнафт" у Братислави. Разматра се могућност да Словачка постане партнер у снабдевању руском нафтом - навео је Фицо.
Такође је рекао да је о том питању разговарао са представницима државног оператера система за транспорт нафте "Транспетрол", који би могао да буде купац руске нафте за рафинерију у Братислави.
- Морала би то да буде нека државна компанија која би куповала ову нафту у Русији. "Транспетрол" би такође могао бити једна од тих организација, јер се бави транспортом нафте и природно је да су они били прва компанија са којом сам разговарао о овој теми - додао је премијер.
Подсјетимо, Фицо је 10. маја одржао хитан састанак са "Транспетролом" након преговора у Русији о испоруци енергената. Детаљи разговора нису објављени. Компанија управља словачким делом нафтовода "Дружба", обезбјеђујући транзит и дистрибуцију нафте унутар Словачке.
Крајем јануара, Украјина је обуставила транзит руске нафте преко нафтовода "Дружба" кроз украјинску територију до Словачке и Мађарске, наводећи као разлог оштећења цјевовода. У априлу је преко тог нафтовода обновљено снабдијевање.
