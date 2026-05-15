"Ништа из Кине не смије у авион": Америчка делегација бацила све предмете које су им дали кинески званичници

Америчко особље Бијеле куће прикупило је и бацило све предмете које су кинески званичници подијелили америчкој делегацији прије укрцавања у предсједнички авион Ер форс 1 на аеродрому у Пекингу, укључујући акредитације, привремене телефоне и беџеве делегације.
Дописница Њујорк поста из Бијеле куће Емили Гудин објавила је на мрежи X да америчко особље није дозволило уношење било каквих кинеских предмета у авион.
"Америчко особље узело је све што су кинески званичници подијелили делегацији, укључујући акредитације, привремене телефоне и беџеве, те их бацило у канту прије укрцавања у Ер форс 1. Ништа из Кине није смјело у авион", написала је Гудин..
Предсједник САД-а Доналд Трамп напустио је Пекинг уз свечани испраћај кинеских званичника. На аеродрому га је испратио кинески министар вањских послова Ванг Ји, док су школарци махали америчким и кинеским заставама и узвикивали поруке опроштаја.
Трамп је при уласку у авион подигао песницу према окупљенима, махнуо и без додатних изјава ушао у летјелицу.
Тродневна посјета Кини била је прва посјета једног актуелног америчког предсједника тој земљи након девет година, а обиљежили су је бројни симболични сусрети и разговори са кинеским предсједником Си Ђинпингом.
Двојица лидера одржала су састанак у Великој дворани народа, присуствовала заједничком банкету те обишла више историјских локација у Пекингу.
Си је посјету описао као "историјску и прекретницу" у односима двије земље, наводећи да су обје стране сагласне о потреби изградње "конструктивних кинеско-америчких односа стратешке стабилности".
Трамп је, с друге стране, изјавио да је ријеч о "невјероватној посјети" из које је произашло много позитивних ствари. Похвалио је кинеског лидера, казавши да га "изузетно поштује", те додао да се обје земље противе томе да Иран развије нуклеарно оружје.
Ипак, иза затворених врата кинеска страна упозорила је на могуће посљедице било каквог погрешног потеза у вези с Тајваном, док је Трамп током посјете избјегавао јавно коментарисати то питање.
Према наводима Ројтерса, самит није донио значајније помаке када је ријеч о трговинским односима нити конкретне договоре о кинеској помоћи у вези с ратом у Ирану. Такође, није постигнут договор о кинеским ограничењима извоза ријетких минерала, док најављени пословни споразуми у области пољопривреде, говедине и авијације нису резултирали конкретним објавама.
У међувремену, најављено је да би руски предсједник Владимир Путин наредне седмице могао посјетити Пекинг.
