Кад „магија“ замијени одговорност: Гајева пропала након двије године и 1, 5 милиона

Марија Милановић
15.05.2026 16:05

Гајева улица у Бањалуци девастирана
Фото: Iks/printscreen

Пуцкетаље прстима очигледно и није тако магично, бар не оставља дугорочне посљедице јер новитети у Бањалуци имају рок трајања – врло краткорочан.

Гајева улица у центру Бањалуке, за чију реконструкцију и „сензационалне новитете“, а које је бар прије двије године најављивао градоначелник Бањалуке потрошено је 1,5 милиона КМ данас би бар требала изгледати пристојно, умјесто тога крш и лом.

Улица девастирана, шеталиште дотрајало, стаза излизана са искривљеним бетонским плочником, као да је преко ње прешао стампедо разјарених бизона, а не шетали грађани Бањалуке.

„Двије године послије неопходна хитна реконструкција како би овај дио центра Бањалуке добио ново рухо, зар не“, гласило је питање једне од суграђанки, а на коју се надовезао велики број видно незадовољних грађана.

Грађани нису штедили критике те је неко иронично навео да се у Гајеву треба уложити „још једно милионче“ да се настала штета поправи.

Док се у Бањалуци пројекти раде по принципу – „Држи воду док мајстори оду“, још ћемо слушати критике незадовољних грађана.

Магија у овом случају није дуго потрајала, као што је то случај са једносмјерном улицом у центру града, гдје су шахтови испливали и отвориле се рупе након двије године, или дјечијем парку на Купусишту гдје се распао мобилијар након пола године, или ипак шеталиште код Зеленог моста, које плави сваким новим падавинама.

Уколико би у Бањалуци магију замијенили конкретним и одговорним радом, можда бисмо заиста уживали у ери успона, а не свакодневно слушали нове критике.

