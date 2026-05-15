Кад „магија“ замијени одговорност: Гајева пропала након двије године и 1, 5 милиона

Аутор:Марија Милановић
Коментари:1
Пуцкетаље прстима очигледно и није тако магично, бар не оставља дугорочне посљедице јер новитети у Бањалуци имају рок трајања – врло краткорочан.
Гајева улица у центру Бањалуке, за чију реконструкцију и „сензационалне новитете“, а које је бар прије двије године најављивао градоначелник Бањалуке потрошено је 1,5 милиона КМ данас би бар требала изгледати пристојно, умјесто тога крш и лом.
Улица девастирана, шеталиште дотрајало, стаза излизана са искривљеним бетонским плочником, као да је преко ње прешао стампедо разјарених бизона, а не шетали грађани Бањалуке.
„Двије године послије неопходна хитна реконструкција како би овај дио центра Бањалуке добио ново рухо, зар не“, гласило је питање једне од суграђанки, а на коју се надовезао велики број видно незадовољних грађана.
Dvije godine poslije neophodna je hitna rekonstrukcija kako bi ovaj dio centra grada #banjaluka dobio novo ruho, zar ne? pic.twitter.com/rjBzdHe1pb— Tijana Grujić (@ticha_a) May 15, 2026
Грађани нису штедили критике те је неко иронично навео да се у Гајеву треба уложити „још једно милионче“ да се настала штета поправи.
Док се у Бањалуци пројекти раде по принципу – „Држи воду док мајстори оду“, још ћемо слушати критике незадовољних грађана.
Магија у овом случају није дуго потрајала, као што је то случај са једносмјерном улицом у центру града, гдје су шахтови испливали и отвориле се рупе након двије године, или дјечијем парку на Купусишту гдје се распао мобилијар након пола године, или ипак шеталиште код Зеленог моста, које плави сваким новим падавинама.
Уколико би у Бањалуци магију замијенили конкретним и одговорним радом, можда бисмо заиста уживали у ери успона, а не свакодневно слушали нове критике.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
21 ч0
Бања Лука
1 д0
Најновије
16
41
16
30
16
23
16
12
16
05
Тренутно на програму