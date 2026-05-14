Мјештани Куљана најављују протесте: Градоначелник да испуни предизборна обећања

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Лоша инфраструктура, дотрајали путеви, нема тротоара, обећања неиспуњена и кивни мјештани су неке од ријечи којима би се описало стање у бањалучком насељу Куљани.
„Овдје имамо школу, „Јован Дучић“, која броји преко 500 ученика, на тој дионици пута је заиста лоше инфраструктурно стање, а пут је требао бити урађен прије три године. Већи проблем од тога је то што ми немамо никакву комуникацију са Градском управом и то што ми немамо никакве информације када би могла и када ће да буде. Зато смо ми били приморани да преко скупштинске већине добијемо неке информације и ту смо имали добру сарадњу“, казао је Јовица Томић, предсједник Мјесне заједнице Куљани.
Када би се питало Градску управу, Куљани су врло атрактивно мјесто, али пред изборе, каже Томић.
„Ово није први пут да имамо велике проблеме, а посебно у изорним годинама када су нам све наобећавали, умјесто тога ми четири године идемо врло опасном дионицом пута. Градоначелник је добио извборе у овом дијелу на причи тротоара, канализације, а данас је много другачије. Ми покушавамо свим легитимним средствима доћи до наших права. Ако смо рекли прије три године да је то оно што нама треба, иако након тога немамо никакву комуникацију, ми смо били стварно више него стрпљиви“, поручио је Томић.
Како он даље наводи, данас је то само он, а наредни пут ће се окупити далеко већи број грађана спреман да блокира саобраћај и улицу како би изразили своје незадовољство неипуњеним обећањима градоначелника и Града Бањалука.
„Исте ствари смо имали и са вртићем који је прије 2020.године урађен, а требало је само неке ствари финализирати, међутим чекао се изборни мјесец, па смо свели причу, ако дјеца морају да испаштају због јефтиних политичких поена, у којем смјеру иде градска власт и све остало. Ми у медијима увијек видимо наратив – рекордан буџет, историјски буџет, а ми мјештани овог насеља, нас скоро 6.000 то не видимо“, казао је Томић.
Ријеч је о имагинарном новцу, како каже Томић, а који се не види с обзиром да је стање у њиховом насељу непромијењено неколико година уназад.
„Не знам куда се и улаже јер видим да су и многа насеља све запуштенија и неуређенија. Чак је и наш свештеник звао Градску управу да тражи да се покоси једна парцела да се може прићи гробљу, они су рекли да немају средстава. Такође, један велики проблем је и канализациона мрежа. Радило се парцијално до 2020. године, како је могло, а након тога ни метар канализационе мреже није урађен. Овдје је градоначелник правио протест због канализације, а данас је све исто“, казао је Томић.
У Бањалуци се данас гледа само екстеријер и шминка како каже Томић, док примарне ствари нису ријешене, а мјештани неће више за то имати толеранције већ су спремни да се изборе за своје потребе, а не да остану на маргинама Бањалуке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму