Logo
Large banner

Нешковић потврдио: Блануша показао спремност да препусти кандидатуру

Аутор:

АТВ
14.05.2026 09:58

Коментари:

9
Бранко Блануша и Драшко Станивуковић
Фото: ATV

Потпредсједник СДС-а Желимир Нешковић рекао је да се очигледно нешто догодило у току претходне вечери, те је Бранко Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Републике Српске.

Нешковић је истакао да информације које су дошле до њега "јасно говоре да више функционера Српске демократске странке желе да уђу у трку за предсједника Српске".

Према његовим ријечима, Блануша је до јуче имао чврст став да је кандидат за предсједника Републике Српске, а након синоћње сједнице Главног одбора СДС-а тај став више није био јасан.

Блануша и Станивуковић

Република Српска

СДС одбио позив Станивуковића, Блануша кандидат: "Окупите се око нас"

Коментаришући јучерашњу сједницу Главног одбора СДС-а, Нешковић је рекао да су чланови, на приједлог предсједника Блануше, потврдили раније донесене одлуке о кандидатурама за Опште изборе, укључујући одлуку Скупштине СДС-а да је Бранко Блануша кандидат за предсједника Републике Српске.

На питање да ли се Блануша током сједнице изјашњавао о кандидатури, Нешковић је одговорио потврдно - да јесте.

"Гласно је рекао да је кандидат и да ће поштовати одлуке СДС-а, односно да неће одустати", рекао је Нешковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Желимир Нешковић

Бранко Блануша

СДС

Кандидатура

Драшко Станивуковић

Коментари (9)
Large banner

Више из рубрике

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

7 ч

0
„Бањалука експо 2026“ је одлична прилика за повезивање привредника И припреме за највећу специјализовану свјетску изложбу EКСПО 2027. у Београду. Предсједник Српске и премијер виде у Бањалука eкспу озбиљну шансу и прилику за више инвестиција, нова радна мјеста и планове.

Бања Лука

Отворен Међународни сајам привреде „Бања Лука експо 2026“

18 ч

0
Матуранти Техничке школе посадили дрво

Бања Лука

Трајна успомена: Бањалучки матуранти посадили дрво испред Техничке школе

1 д

0
Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

Бања Лука

Грешке на споменику ВРС у Бањалуци: Погрешно уклесана имена бораца

1 д

1

  • Најновије

14

22

Убици брачног пара пријетила доживотна робија, а ево колику казну је добио: Шок у Ариљу

14

21

Путин: Москва ће формирати технолошке савезе са другим земљама

14

16

Ухапшен осумњичени за убиство у Обреновцу: Упао у двориште и Мишелу пресудио мачетом

14

07

Властимир побјегао из болнице у Нишу: Ево где му се губи сваки траг

14

03

Мађар укида војно ванредно стање

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner