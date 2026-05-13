Отворен Међународни сајам привреде „Бања Лука експо 2026“

" И данас смо суочени са изазовима. 2014. нас је задесила велика поплава и то смо прошли, проширили производњу сад имамо и финалне производе производимо вишеслојне подове и паркете“, казала је Николина Томашевић.

Инвестиционо развојна банка је традиционално један од излагача. У ИРБ-у кажу да се креирају нови производи који ће бити велика подршка домаћој привреди.

„Оно што ће ИРБ почети активно да ради су ИРБ гаранције као подршка привреди. Бићемо најповољнији на тржишту и на услузи домаћим привредницима, они већ 1. јуна могу да се јаве за тај нови производ“, рекао је Недељко Ћорић, директор ИРБ-а.

„Бањалука експо 2026“ је одлична прилика за повезивање привредника И припреме за највећу специјализовану свјетску изложбу EКСПО 2027.у Београду. Предсједник Српске и премијер виде у Бањалука eкспу озбиљну шансу и прилику за више инвестиција, нова радна мјеста и планове.

„ Јака економија, јака Република Српска и њене институције. Оне имају кључни и основни задатак да створе амбијент за привлачење нових страних инвестиција. То је нека наша друга задаћа коју морамо да урадимо“, рекао је Синиша Каран, предсједник Републике Српске.

“ Ево и са овог мјеста најављујем један национални план који ће покривати ову и наредне четири године , нову организацију Владе Републике Српске, одређена министарства која ће се искључиво бавити привредом. Привреда представља нешто што у свакој држави заслужује мјесто у смислу организације посла, утицаја на сва привредна кретања , пуњење буџета , радна мјеста“, казао је Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

Бањалука постаје сајамски центар, чиме Република Српска добија запажено мјесто на свјетској мапи сајмова, каже Ненад Стевандић, предсједник Народне Скупштине. Оно што је видљив недостатак, нажалост је мањак простора за велике сајамске манифестације у чему је сагласан и градоначелник.