Венс: САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном

САД воде "веома агресивне" преговоре са Ираном да би осигурале да Техеран не набави нуклеарно оружје, изјавио је амерички потпредсједник Џејмс Дејвид Венс.
"Слажем се са предсједником Доналдом Трампом да Иран не би требао да има нуклеарно оружје. Очигледно смо ангажовани у веома агресивном и веома ангажованом дипломатском процесу у покушају да осигурамо да се то не догоди", рекао је Венс новинарима.
Он је додао да у овом тренутку постоје и дипломатске и војне опције.
