Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је драгоцјена свака прилика да у Западном крилу Бијеле куће објасни политичку ситуацију у БиХ.
"Није прва, а увјерена сам ни посљедња. Настављамо даље!", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Драгоцјена је свака прилика да у Западном крилу Бијеле куће објасним политичку ситуацију у БиХ. Није прва, а увјерена сам ни посљедња. Настављамо даље! pic.twitter.com/o18UcZtO9x— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) May 13, 2026
Цвијановићева је раније објавила да је започела тродневну посјету САД.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч5
Најновије
23
02
23
01
22
55
22
53
22
46
Тренутно на програму