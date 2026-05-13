Цвијановић посјету САД започела састанком са чланом Представничког дома из Републиканске странке

Аутор:

АТВ
13.05.2026 18:01

Цвијановићева у тродневној посјети Америци
Тродневну посјету Сједињеним Америчким Државама започела сам веома садржајним састанком у Конгресу са чланом Представничког дома из Републиканске странке Ренди Фајном, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

"Била је ово прилика да саговорнику објасним уставну структуру БиХ, као и позицију и ставове Републике Српске у погледу актуелних политичких дешавања. Изразила сам подршку приступу администрације предсједника Трампа, према којем домаће институције и демократски изабрани представници треба да преузму пуну одговорност за све процесе у БиХ", навела је Цвијановићева, те је додала:

"У наставку посјете, очекује ме још неколико важних састанака са представницима политичког, привредног и дипломатског живота у Вашингтону", написала је Цвијановићева на свом Инстаграм налогу.

