Logo
Large banner

Француска блокирала искрцавање са крузера због нове епидемије

13.05.2026 16:01

Коментари:

0
Крузери плове морем
Фото: Pexels/Sinan Aslan

Због епидемије гастроентеритиса француске власти блокирале су искрцавање путника и чланова посаде са крузера Амбишн (Ambition).

Више од 1.700 путника и чланова посаде задржано је на крузеру усидреном у француској луци Бордо услед избијања епидемије гастроентеритиса (стомачног вируса), након што је током крстарења пријављена и смрт 92-годишњег мушкарца.

Француске здравствене власти спроводе хитна тестирања на норовирус међу педесетак обољелих, а путницима је привремено забрањено искрцавање.

Брод „Амбишн”, којим управља компанија "Амбасадор круз лајн" (Ambassador Cruise Line), кренуо је на четрнаестодневно крстарење обалама западне Француске и Шпаније.

Његова рута обухватала је Шетландска острва, Белфаст, Ливерпул, Брест и Бордо, одакле је требало да настави путовање ка Шпанији.

На крузеру се налази више од 1.700 људи, тачније 1.187 путника (углавном из Велике Британије и Ирске) и 514 чланова посаде.

Танкер

Свијет

Два мјесеца био усидрен: Кинески супертанкер прошао кроз Ормуски мореуз

Проблеми су почели недуго након што је брод испловио из Ливерпула, када је више особа почело да пријављује стомачне тегобе и симптоме који одговарају гастроинтестиналним болестима, односно инфекцији норовирусом.

Смртни случај током пловидбе

Раније ове недјеље, током крстарења, преминуо је 92-годишњи путник. Компанија "Амбасадор круз лајн" је потврдила овај трагичан догађај за британски Гардијан, али су истакли да мушкарац у том тренутку није пријавио никакве симптоме стомачног вируса. Тачан узрок његове смрти још увијек није утврђен.

Из компаније су додали да пружају сву неопходну подршку пријатељима и породици преминулог, уз изразе најискренијег саучешћа.

Усидрење у Бордоу и интервенција власти

Када је крузер стигао у Бордо, број обољелих је порастао на око педесет. Тренутно се биљежи 49 активних случајева стомачне бактерије међу путницима и посадом, што чини нешто мање од 3% укупне популације на броду.

Пријем заражених хантавирусом

Свијет

Црногорка са ''крузера смрти'' се налази у карантину: Докторица открила како се осјећа

Оваква ситуација подстакла је француске здравствене власти да хитно интервенишу. Затражен је рутински преглед здравствене евиденције брода, а узорци су послати на тестирање у Универзитетску болницу у Бордоу. За обраду резултата потребно је најмање шест сати.

Ипак, ситуација на самом броду дјелује мирно. Новинар агенције АФП извијестио је да у сриједу око усидреног крузера нису биле постављене никакве посебне безбједносне мјере, а путници су виђени како са палубе опуштено фотографишу француски град.

Реакција компаније и даљи кораци

Оператер крстарења нагласио је да овај проблем схвата "изузетно озбиљно" и предузео је сљедеће кораке:

Уведене су ригорозније мјере санитације и превенције широм брода.

Хантавирус

Свијет

Шпанија пооштрила карантин за путнике са крузера: Један пацијент на кисеонику, 13 у изолацији

Планиране дневне активности и излети су отказани, а сви путници ће добити потпуни повраћај новца.

Гостима ће бити дозвољено да напусте брод тек када здравствене власти дају званично одобрење.

Званичници су такође нагласили да се верује да ова гастроинтестинална инфекција није ни на који начин повезана са недавном епидемијом хантавируса.

(Гардијан)

Подијели:

Тагови :

крузер Амбишн

епидемија

гастроентеритис

Француска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

“Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ - Мјесто сусрета привреде, инвестиција и нових пословних прилика

Друштво

“Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ - Мјесто сусрета привреде, инвестиција и нових пословних прилика

1 ч

0
Јелен у шуми

Свијет

''Пијани'' јелен направио хаос на путу

2 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Хроника

Горјела кућа у Сребренику, на тераси пронађено тијело

2 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бањалучани ухапшени због пријетњи смрћу

2 ч

0

Више из рубрике

Контејнерски брод је усидрен док мали моторни чамац пролази у првом плану у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Два мјесеца био усидрен: Кинески супертанкер прошао кроз Ормуски мореуз

55 мин

0
Шпански владини званичници прскају путнике дезинфекционим средством прије укрцавања у авион након искрцавања са крузера МВ Хондиус, погођеног хантавирусом, на аеродрому Тенерифе на Канарским острвима, Шпанија, у недјељу, 10. маја 2026.

Свијет

Шпанија пооштрила карантин за путнике са крузера: Један пацијент на кисеонику, 13 у изолацији

1 ч

0
Јелен у шуми

Свијет

''Пијани'' јелен направио хаос на путу

2 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп излази из авиона након што је стигао у посјету Кини

Свијет

Трамп стигао у Пекинг, састаје се Си Ђинпингом

2 ч

0

  • Најновије

16

47

Хаос на хрватским аутопутевима: Навијачи спремали обрачуне, огромне колоне

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner