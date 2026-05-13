Француска блокирала искрцавање са крузера због нове епидемије

Због епидемије гастроентеритиса француске власти блокирале су искрцавање путника и чланова посаде са крузера Амбишн (Ambition).
Више од 1.700 путника и чланова посаде задржано је на крузеру усидреном у француској луци Бордо услед избијања епидемије гастроентеритиса (стомачног вируса), након што је током крстарења пријављена и смрт 92-годишњег мушкарца.
Француске здравствене власти спроводе хитна тестирања на норовирус међу педесетак обољелих, а путницима је привремено забрањено искрцавање.
Bordeaux - Fransa 🔴🔴— Selim Atalay (@SelimAtalayNY) May 13, 2026
Gastroenterit / Norovirüs’ten bir yolcunun ölmesi sonucu
1700 yolculu gemiye karantina uygulanıyor pic.twitter.com/ScisBRYRpg
Брод „Амбишн”, којим управља компанија "Амбасадор круз лајн" (Ambassador Cruise Line), кренуо је на четрнаестодневно крстарење обалама западне Француске и Шпаније.
Његова рута обухватала је Шетландска острва, Белфаст, Ливерпул, Брест и Бордо, одакле је требало да настави путовање ка Шпанији.
На крузеру се налази више од 1.700 људи, тачније 1.187 путника (углавном из Велике Британије и Ирске) и 514 чланова посаде.
Проблеми су почели недуго након што је брод испловио из Ливерпула, када је више особа почело да пријављује стомачне тегобе и симптоме који одговарају гастроинтестиналним болестима, односно инфекцији норовирусом.
Раније ове недјеље, током крстарења, преминуо је 92-годишњи путник. Компанија "Амбасадор круз лајн" је потврдила овај трагичан догађај за британски Гардијан, али су истакли да мушкарац у том тренутку није пријавио никакве симптоме стомачног вируса. Тачан узрок његове смрти још увијек није утврђен.
Из компаније су додали да пружају сву неопходну подршку пријатељима и породици преминулог, уз изразе најискренијег саучешћа.
Када је крузер стигао у Бордо, број обољелих је порастао на око педесет. Тренутно се биљежи 49 активних случајева стомачне бактерије међу путницима и посадом, што чини нешто мање од 3% укупне популације на броду.
Оваква ситуација подстакла је француске здравствене власти да хитно интервенишу. Затражен је рутински преглед здравствене евиденције брода, а узорци су послати на тестирање у Универзитетску болницу у Бордоу. За обраду резултата потребно је најмање шест сати.
Ипак, ситуација на самом броду дјелује мирно. Новинар агенције АФП извијестио је да у сриједу око усидреног крузера нису биле постављене никакве посебне безбједносне мјере, а путници су виђени како са палубе опуштено фотографишу француски град.
Оператер крстарења нагласио је да овај проблем схвата "изузетно озбиљно" и предузео је сљедеће кораке:
Уведене су ригорозније мјере санитације и превенције широм брода.
Планиране дневне активности и излети су отказани, а сви путници ће добити потпуни повраћај новца.
Гостима ће бити дозвољено да напусте брод тек када здравствене власти дају званично одобрење.
Званичници су такође нагласили да се верује да ова гастроинтестинална инфекција није ни на који начин повезана са недавном епидемијом хантавируса.
(Гардијан)
