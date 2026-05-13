“Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ - Мјесто сусрета привреде, инвестиција и нових пословних прилика

Под покровитељством предсједника Републике Српске, а у организацији Општине Козарска Дубица и компаније "Energy Fair d.o.o", у Спортској дворани у Козарској Дубици 28. и 29. маја 2026. године, биће одржан Међународни сајам привреде, пољопривреде и инвестиција – „Сајамски дани Козарска Дубица 2026“.
Овај значајан привредни догађај и ове године окупиће водеће привреднике, предузетнике, пољопривредне произвођаче, инвеститоре, представнике институција и стручњаке из различитих области, с циљем јачања регионалне и међународне пословне сарадње, промоције домаће привреде и представљања нових инвестиционих могућности.
„Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ представљају јединствену платформу за представљање производа, услуга и иновативних рјешења, као и за успостављање нових пословних контаката и размјену искустава. Током дводневног програма посјетиоци и излагачи имаће прилику да учествују у стручним панелима, презентацијама и пословним сусретима посвећеним актуелним темама из области привреде, пољопривреде, инвестиција и технолошког развоја.
Посебан фокус биће стављен на Б2Б састанке, директне сусрете домаћих и иностраних компанија, као и промоцију развојних потенцијала Козарске Дубице и шире регије. Сајам ће уједно бити прилика за афирмацију младих предузетника и иноватора који ће имати могућност да представе своје пројекте и идеје потенцијалним партнерима и инвеститорима.
Очекује се учешће бројних излагача из земље и иностранства, као и велика посјећеност пословне заједнице и грађана, чиме ће „Сајамски дани Козарска Дубица 2026“ још једном потврдити свој значај као један од важнијих привредних догађаја у региону.
"Позивамо компаније, предузетнике, пољопривредне произвођаче, институције и све заинтересоване да буду дио овог значајног догађаја и искористе прилику за промоцију, умрежавање и развој нових пословних сарадњи. За све додатне информације, можете се обратити на контакт телефон Дијана Топић – 065 565 974. Захваљујемо Вам се на сарадњи и радујемо се Вашем доласку на Међународни сајам привреде, пољопривреде и инвестиција „Сајамски дани Козарска Дубица 2026", наводе организатори.
