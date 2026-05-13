Отац Предраг Поповић открио чудо из Острога: Дјевојка пала са литице, задобила само огреботину

Аутор:АТВ
Коментари:0
Отац Предраг Поповић, јереј СПЦ, епархије пожаревачко-браничевске, објавио је недавно на свом Инстаграм профилу невјероватну причу која се догодила на паркингу доњег манастира Острог.
Наиме, дјевојка је приликом посјете манастиру, пала са литице у провалију која је дубока око 50 до 100 метара, а онда се десило нешто сасвим несхватљиво. Он је на свом Инстаграм профилу написао сљедеће:
– Још једном се кроз чудо вјере и спасење прославио сам Господа и Свети Василије који се брине за све нас који му долазимо и с вјером приступамо.
Дана 17. јула 2022. око девет сати на паркингу доњег манастира Острог гдје се иначе паркирају аутобуси, десило се да је једна путница која је иначе 1987. годиште са мјестом пребивалишта Брод (Сијековац) која је путовала у организацији црквене заједнице уз пратњу свештеника, пала са литице тако што се оклизнула у провалију која је дубока око 50-100 метара, стоји у објави.
Брзо на мјесто несреће дошли су припадници ватрогасне службе као и санитет хитне помоћи као и бројне друге организације, горске службе за спасавање.
Дјевојка је почетком рата настрадала од експлозивне направе и има стопу инвалидитета.
Али вјера у Острог и поклоњење Моштима Св. Василија није је спријечило да баш овај викенд дође и да му се поклони и самим тим прослави и ојача своју вјеру, а уједно да нама смјернице који смо посрнули да се што прије избавимо и вратимо вјеру у Бога.
Дјевојка је захваљујући припадницима за спасавање извучена из амбиса и одмах је превежена на хоспитализацију.
Дјевојка је детаљно прегледана и задржана је на болничком лијечењу у болници у Подгорици, написао је отац Петар и додао:
-Након прегледа и указивања медицинске помоћи дјевојка се осјећа добро, а на свим детаљним снимањима и прегледима потврђено је да дјевојка нема никаквог лома, никакве повреде осим што има благу огреботину и ништа више.
Дјевојка се осјећа добро и већ сутрадан (19.07.2022.) је превежена до свог мјеста боравка.
Хвала Богу који се по ко зна који пут прославио и Светом Василију који нас чува од свих недаћа које нас снађу, написао је отац Предраг, преноси Курир.
