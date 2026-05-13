Упозорење за пољопривреднике: Заштитити воће и поврће од јутарњег мраза

Аутор:АТВ
Коментари:0
Воћари и повртари треба да заштите биљке због ниске температуре ваздуха током ноћи и рано ујутро, саопштено је из Одсјека за агрометеорологију Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Из овог одсјека препоручују произвођачима воћа и поврћа да предузму мјере заштите као што су задимљавање, орошавање и примјена природних антифриза за биљке.
Напомињу да овакви временски услови могу проузроковати оштећења на осјетљивим воћарским, те ратарским и повртарским културама.
Воће може бити угрожено у вишим предјелима гдје је касније почела вегетација, а ратарске и повртарске културе усљед појаве приземног мраза.
Интензитет и обим потенцијалних оштећења зависиће од фенолошке фазе биљака, трајања и јачине мраза, као и од локалних карактеристика терена, наводе из Одсјека за агрометеорологију.
Према метеоролошким прогнозама, минимална температура ваздуха јутрос је била од нула до пет степени у нижим предјелима, а у вишим око минус три степена Целзијусова.
Сутра ће се минимална температура ваздуха кретати од два до осам у нижим предјелима, а у вишим крајевима и котлинама око минус један степен.
