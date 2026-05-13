Logo
Large banner

Упозорење за пољопривреднике: Заштитити воће и поврће од јутарњег мраза

Аутор:

АТВ
13.05.2026 09:44

Коментари:

0
Појављује се при ниским температурама
Фото: Pexel/ JacLou- DL

Воћари и повртари треба да заштите биљке због ниске температуре ваздуха током ноћи и рано ујутро, саопштено је из Одсјека за агрометеорологију Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Из овог одсјека препоручују произвођачима воћа и поврћа да предузму мјере заштите као што су задимљавање, орошавање и примјена природних антифриза за биљке.

Додик и Путин

Република Српска

Српска очекује долазак Путина: Додик најавио велики догађај у Бањалуци

Напомињу да овакви временски услови могу проузроковати оштећења на осјетљивим воћарским, те ратарским и повртарским културама.

Воће може бити угрожено у вишим предјелима гдје је касније почела вегетација, а ратарске и повртарске културе усљед појаве приземног мраза.

Интензитет и обим потенцијалних оштећења зависиће од фенолошке фазе биљака, трајања и јачине мраза, као и од локалних карактеристика терена, наводе из Одсјека за агрометеорологију.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Према метеоролошким прогнозама, минимална температура ваздуха јутрос је била од нула до пет степени у нижим предјелима, а у вишим око минус три степена Целзијусова.

Сутра ће се минимална температура ваздуха кретати од два до осам у нижим предјелима, а у вишим крајевима и котлинама око минус један степен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воће

поврће

мраз

заштита од мраза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Република Српска

Калабухов: Посјета делегације Српске - потврда стратешког партнерства

1 ч

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Србија

У Београд стижу највеће српске светиње са Свете Горе

2 ч

0
Трамп у гостима код Сија након девет година

Свијет

Трамп у гостима код Сија након девет година

2 ч

0
Пјевач Дарко Лазић отишао на Свету Гору

Сцена

Дарко Лазић разочаран у колеге: ''Мислио сам да су ми пријатељи''

2 ч

0

Више из рубрике

Данас охрабрујућа прогноза: Ево какво нас вријеме очекује

Друштво

Данас охрабрујућа прогноза: Ево какво нас вријеме очекује

3 ч

0
Стубови за струју.

Друштво

Без струје 1.200 потрошача

3 ч

0
Киша цеста

Друштво

Возачи, опрез: Коловози мокри и клизави

3 ч

0
Српска богатија за 21 бебу

Друштво

Српска богатија за 21 бебу

3 ч

0

  • Најновије

11

18

Колико воде и струје мјесечно потроши веш-машина?

11

17

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

11

05

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

11

02

Вулић: Све више гласова за завршетак протектората у БиХ

10

57

Додик присуствовао Светој архијерејској литургији у Мркоњићима код Требиња

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner