Возачи, опрез: Коловози мокри и клизави

Саобраћај се у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија по претежно мокрим и клизавим коловозима, а на дионицама у котлинама, дуж ријечних токова, као и у вишим предјелима смањена је видљивост због магле.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске скрећу пажњу да су на дионицама кроз усјеке и поред камених косина учестали одрони.
Саобраћај је потпуно обустављен за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, а алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
Због радова на проширењу моста, измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Вршани-Бијељина један.
Возила масе до 3,5 тоне усмјераваће се преко привремене обилазнице која се налази у непосредној близини градилишта, док ће се возила укупне масе преко 3,5 тоне усмјеравати преко регионалног пута који пролази кроз насеље Велика Обарска.
У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина /рејон Балатуна и Трњака/. Саобраћај ће се одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/Федерације БиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента од 12.00 до 16.00 часова доћи ће до обуставе саобраћаја због минирања на каменолому "Рогоушићи".
Из АМС упозоравају на активирана клизишта на дионици магистралног пута Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову, због чега је потребна опрезна вожња.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираног клизишта, обустављен је саобраћај за све категорије возила, на регионалном путу, дионица Стари Угљевик-Главичице, саобраћај се одвија алетрнативним правцима, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На магистралном путу Босанска Крупа-Бихаћ обустављен је саобраћај због одрона камења на коловоз, као и због оборених стабала.
Због редовног сервиса тунела Хум, Печуј, Ричице и Клопче, затворена је дионица ауто-пута Зеница сјевер-Зеница југ. За вријеме радова, саобраћај је преусмјерен преко наплатног мјеста Зеница југ.
У току је санација коловоза на дионици ауто-пута Какањ-Лашва, због чега је у дужини од три километра затворена лијева страна ауто-пута, а возила се усмјеравају двосмјерно-супротном страном.
Претицајном траком на мјесту радова саобраћај се одвија на дионицама ауто-пута Сарајево сјевер-Подлугови, Сарајево запад-Лепеница и Бијача-Почитељ /преко моста Херцеговина/.
На магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ возила до 3,5 т саобраћају једном траком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.
На магистралном путу М-5 гранични прелаз Изачић-Бихаћ у току је реконструкција моста и возила се преусмјеравају на привремену обилазиницу у непосредној близини радова, наизмјеничним пропуштањем.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
